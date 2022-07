Sono tante le ricette che si possono realizzare con il cocco, un frutto molto energetico e nutriente, ricco di minerali e sostanze antiossidanti, oltre a esser utile per il cuore e contro il diabete 2.

Una curiosità su questo frutto esotico riguarda il suo nome, infatti gli spagnoli gli diedero il nome "coco" che significa "faccia da scimmia" perché la sua forma aveva ricordato loro la testa e il muso di una scimmia.

Di seguito si propongono due Ricette vegane con il cocco, la prima è anche crudista ed è la cheesecake al lime e al cocco, la seconda è la cheesecake di chia al cocco e ai lamponi.

Cheesecake crudista al lime e al cocco

Per preparare questa cheesecake si usano gli anacardi, che sono poco usati nella tradizione nostrana, ma si trovano spesso nel mondo vegano per la creazione di svariate ricette, anche dolci, come in questo caso.

Gli anacardi sono molto calorici, ma contengono anche molti "lipidi buoni" e sono privi di colesterolo, si trovano poi anche alcune vitamine, come quelle del gruppo B, ma anche minerali e proteine.

Ingredienti:

Per la base:

140 g. di mandorle

60 g. di datteri denocciolati

40 g. di cocco grattugiato

1 pizzico di vaniglia

sale q. b

Per la crema:

280 g. di anacardi crudi

60 g. di sciroppo di agave

220 g. di latte di cocco

4 lime non trattati oppure 150 g. di succo di limone e 10 g. di acqua

50 g. di olio di cocco

1/2 di cucchiaino di vaniglia

Procedimento:

Dopo aver lasciato in acqua in due recipienti diversi anacardi e mandorle per una ventina di minuti, scoliamo le mandorle e riduciamole in briciole insieme al cocco grattugiato, poi aggiungiamo i datteri, la vaniglia, un pizzico di sale e lavoriamo con il mixer fino ottenere un impasto che presenterà dei grumi.

Stendiamo la base appena ottenuta in uno stampo a cerniera, mettiamo in frigo e andiamo a preparare la crema: grattugiamo i due lime e spremiamoli ricavando circa 160 grammi di succo, mettiamo nel mixer scorze e succo, anacardi, sciroppo di agave, latte di cocco, vaniglia e amalgamiamo il tutto aggiungendo per ultimo l'olio di cocco per emulsionare.

Versiamo la crema sulla base già pronta e mettiamo in frigo per almeno un paio d'ore, poi serviamo decorando con un po' di cocco grattugiato e di scorza di lime.

Cheesecake di chia al cocco e ai lamponi

Per realizzare questa ricetta useremo i semi di chia, questa pianta è originaria del Guatemala e del Messico centro-meridionale, dove è molto nota, infatti per aztechi e maya i suoi semi costituivano un alimento base e lo stato messicano del Chiapas le deve il suo stesso nome.

I semi di chia sono ricchi di nutrienti, in particolare sono considerati la principale fonte vegetale di omega 3, inoltre contengono anche altri elementi fondamentali come il calcio e la vitamina C.

Ingredienti:

Per la base:

30 g. di cocco secco

50 g. di farina di semi integrale

1 cucchiaino di semi di chia

1 cucchiaino di cacao in polvere

60 g. di burro di soia

2 cucchiai di zucchero di canna

Per il topping:

400 g. di latte di cocco

400 g. di lamponi

4 cucchiai di zucchero di canna chiaro

1 cucchiaio di succo di limone

4 g. di agar agar

1 cucchiaio di burro di cocco

1 fetta di cocco fresco

Preparazione:

Mescoliamo i semi di chia con tre cucchiai d'acqua e facciamo riposare per un'ora, poi trasferiamo in una terrina con la farina setacciata insieme al cacao, al burro di soia a pezzetti e allo zucchero, impastiamo rapidamente ed ecco pronta la base che metteremo su uno stampo a cerniera e inforneremo a 180° per una ventina di minuti, fino a quando apparirà croccante.

Teniamo da parte 100 g. di lamponi e cuociamo gli altri per 5 minuti con il succo di limone e lo zucchero, passiamo al setaccio, dopodiché facciamo fondere il burro di cocco, stemperiamo l'agar agar in un pentolino con tre cucchiai di acqua fredda, poi aggiungiamo 1/4 del latte di cocco e portiamo a ebollizione.

A questo punto lasciamo intiepidire e mescoliamo il preparato con il latte di cocco rimasto, la crema di lamponi e il burro di cocco fuso, versiamo la crema sulla base preparata prima che nel frattempo si sarà raffreddata e teniamo in frigorifero per almeno tre ore.

Decoriamo con un po' di lamponi freschi e di scagliette di cocco fresco e serviamo accompagnando con la nostra bevanda preferita.