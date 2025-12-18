Con l'arrivo del Natale, le prossime puntate di Un posto al sole saranno all'insegna dell'amore e della serenità. In questi giorni ci sono stati diversi ritorni di fiamma e stasera ci sarà anche uno dei più attesi, quello tra Viola ed Eugenio.

I due, dopo quasi due anni di pausa forzata, decideranno di riunire la loro famiglia. Come già successo da poco a Guido e Mariella e poco prima a Niko e Manuela, lo stesso destino inoltre toccherà anche a Rosa e Damiano. Insomma il 2026 inizierà con tante coppie riformate, anche se non per tutti ci sarà da sorridere.

Viola ed Eugenio di nuovo insieme a Un Posto al Sole

La riconciliazione tra Viola ed Eugenio era nell'aria da tempo. Va detto che i fan non avevano mai visto di buon occhio la separazione tra i due, né tantomeno la storia con Damiano. La relazione tra il poliziotto e l'insegnante, a conti fatti, non è mai decollata e si è praticamente spenta da sola, senza grandi motivazioni alle spalle.

Nella puntata di stasera Viola rivelerà a Eugenio di voler trascorrere il Natale con lui. Questo darà il via al loro ritorno insieme come una vera famiglia. Un ricongiungimento che a quanto pare è stato ben accolto dai fan, anche se va detto che c'è chi non ha apprezzato il comportamento di Viola e avrebbe gradito che Eugenio fosse più duro.

In ogni caso questo ritorno farà piacere a molti.

Guido e Damiano non convincono il pubblico

Un discorso simile si può fare con Guido e Mariella. Da un lato c'è chi ha apprezzato il loro ritorno di fiamma, però in questo caso ancor più che per Viola ed Eugenio sono in molti ad aver criticato Mariella. Il motivo sta nell'aver perdonato il marito che a conti fatti non è sembrato mai realmente pentito, ma più che altro vittima degli eventi che l'hanno portato a dover tornare mestamente dalla moglie.

Il discorso è molto diverso per Niko e Manuela che sono tornati insieme dopo un lunghissimo percorso dove è chiaro che sia trionfato l'amore. In questo caso non ci sono molte perplessità.

Perplessità, invece, ci sono per Rosa e Damiano.

I due si sono avvicinati moltissimo e torneranno a far coppia, però più di uno spettatore ritiene che quella di Damiano sia più una sorta di ripicca verso Viola che non una vera e propria storia d'amore. Quindi si aspettano che l'uomo possa deludere di nuovo Rosa.

Aria di crisi per Diego e Ida e per Clara ed Eduardo

Per quanto riguarda invece le rotture non c'è aria buona per Eduardo e Clara. Non è chiaro se verrà fuori o meno il tradimento con Stella, ma per i due tira una brutta aria.

Stesso discorso per quanto riguarda Diego e Ida. C'è una fortissima crisi tra i due e passato il momento di felicità per aver riavuto il piccolo Joseph, Ida mostrerà molta insofferenza. A quanto pare la ragazza non riesce a stare in Italia e non è felice con Diego. Questo potrebbe essere l'inizio di una vera e propria rottura.