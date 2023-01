Il gateau di patate è un piatto tradizionale della cucina francese, e in particolare della regione della Bretagna, dove era comunemente servito come piatto unico per i contadini e le loro famiglie. Anche in Italia, specie nel nord, è un piatto tradizionale e molto diffuso. Con il passare del tempo, il gateau di patate è diventato popolare in molte altre parti d'Europa e del mondo, e oggi è un piatto comune in molte cucine. Esistono molte varianti del gateau di patate, ognuna con le proprie caratteristiche regionali, e spesso vengono personalizzate con ingredienti locali e spezie, a seconda dei propri gusti personali.

In generale il gateau di patate è un piatto semplice e nutriente, a base di ingredienti economici e facilmente reperibili in commercio, in grado di soddisfare i palati di tutta la famiglia e adatto per essere personalizzato secondo i propri gusti. Il gateau di patate è una deliziosa alternativa alle classiche torte salate, perfetta per accompagnare un'insalata fresca o per essere servita come piatto unico. La sua è tra le Ricette più semplici e veloci, e può essere personalizzata a proprio piacimento.

Gli ingredienti per realizzare il gateau di patate sono i seguenti:

Patate (circa 600-800 grammi)

2 uova

100 grammi di formaggio grattugiato

Erbe fresche (prezzemolo, erba cipollina, ecc.) tritate

Sale, pepe e spezie a piacere

Pangrattato

Burro o olio per ungere la teglia

La prima cosa da fare è quella di grattugiare le patate, usando una grattugia a fori grossi o una mandolina.

Mettete le patate grattugiate in una ciotola e aggiungete due uova leggermente sbattute, 100 grammi di formaggio grattugiato, erbe fresche come prezzemolo o erba cipollina tritati e spezie a piacere come sale, pepe o noce moscata. Mescolate bene il tutto fino ad ottenere un composto liscio e non grumoso.

Prendete una teglia da forno di 20-22 cm di diametro, ungetela con del burro o dell'olio, e versatevi il composto di patate.

Livellate la superficie e infornate in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 40-45 minuti, o fino a quando non sarà dorato e croccante in superfice. Questo significherà che il vostro gateau è finalmente pronto. Togliete dal forno e lasciatelo raffreddare per qualche minuto prima di tagliarlo a fette e servirlo caldo. Questa pietanza è perfetta per essere accompagnata da un'insalata fresca o per essere servita come piatto unico.

Le varianti

Per la variante vegetariana si può optare per una versione senza uova, sostituendole con latte vegetale o yogurt di soia e per la variante vegana si può sostituire il formaggio grattugiato con del formaggio vegetale o del miso. Il gateau di patate è una ricetta versatile, facile e veloce da preparare, che può essere personalizzata in base ai propri gusti. Inoltre, essendo a base di patate, è un piatto nutriente e saziante, perfetto per tutta la famiglia.