La parmigiana di melanzane è un piatto tradizionale della cucina italiana, famoso in tutto il mondo per il suo sapore e la sua bontà. La preparazione di questo piatto prevede l'utilizzo di melanzane fritte, alternate a strati di salsa di pomodoro e mozzarella, cotte al forno e condite con parmigiano grattugiato. La parmigiana di melanzane è una delle Ricette più amate della cucina italiana e viene servita come piatto unico per pranzi e cene. La sua preparazione varia a seconda delle regioni, ma il risultato finale è sempre delizioso. Di seguito scopriremo insieme la ricetta originale e le varianti più comuni di questo piatto.

Ingredienti per preparare la parmigiana di melanzane

melanzane

farina

olio per friggere

salsa di pomodoro

mozzarella

parmigiano grattugiato

basilico fresco

sale

aglio

Procedimento

Per realizzare la parmigiana di melanzane occorre preparare le melanzane: dopo averle lavate e tagliate a fette spesse, vanno salate e lasciate riposare per circa 30 minuti, in modo che perdano l'acqua in eccesso. Successivamente vanno passate nella farina e fritte in abbondante olio caldo, fino a quando non risultano dorate. Per la salsa di pomodoro è possibile usare sia salsa già pronta, che quella preparata in casa. Nel caso si scelga di prepararla da soli, è sufficiente far soffriggere dell'aglio in una pentola con un po' d'olio, aggiungere i pomodori pelati e lasciar cuocere per qualche minuto.

A questo punto è possibile aggiungere del basilico fresco e sale a piacere. Una volta pronti gli ingredienti base, è possibile iniziare a comporre la parmigiana. In una teglia da forno si dispone uno strato di melanzane fritte, uno di salsa di pomodoro e uno di mozzarella tagliata a cubetti. Si ripete l'operazione fino a esaurimento degli ingredienti, terminando con uno strato di mozzarella e una spolverata di parmigiano grattugiato.

Infornate la vostra parmigiana in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti o fino a quando la mozzarella non sarà ben sciolta e il parmigiano grattugiato non sia ben dorato. Una volta trascorso il tempo di cottura, sfornate la parmigiana e servitela su un vassoio da portata, accompagnata da un'insalata verde oppure da un contorno di patate al forno.

Le varianti

Ci sono molte varianti della ricetta originale. In alcune regioni italiane si usa anche la provola o il caciocavallo al posto della mozzarella, altre aggiungono anche delle carni tritate, come il ragù, o usano le zucchine o i peperoni al posto delle melanzane. In ogni caso la parmigiana di melanzane è una pietanza versatile e gustosa che si adatta a molte occasioni, sia come piatto unico per un pranzo o una cena, sia come piatto da condividere.