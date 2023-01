Il babà napoletano è un dolce tradizionale della cucina napoletana, che ha origini incerte ma si ritiene che sia stato importato in Italia dalla Polonia dai Reali Borboni nel 1700, e che è diventato un simbolo della cucina napoletana e un dolce amato in tutta Italia.

Il babà ha subito diverse evoluzioni nel corso degli anni: inizialmente era preparato con un impasto di pane, ma successivamente è stato arricchito con l'aggiunta di uova e burro per renderlo più soffice e morbido. Inoltre, l'uso del rum come ingrediente è stato introdotto in seguito per dare al tutto un sapore più intenso e aromatico.

Questo dolce è diventato un simbolo della cucina napoletana e un dolce amato in tutta Italia. Oggi si può trovare in molte varianti, come il babà al limoncello o al cioccolato, ma la versione originale rimane quella più apprezzata e seguita. La sua consistenza è morbida e soffice e viene arricchita da un sapore delicato di rum. Si tratta di una Ricetta che richiede tempo e pazienza, ma il risultato finale è delizioso.

Ingredienti

500 gr di farina

100 gr di zucchero

10 gr di lievito di birra

Sei uova

250 gr di burro

Un bicchiere di rum

Un pizzico di sale

Preparazione

Per prima cosa iniziate la preparazione del babà mescolando la farina, lo zucchero, il lievito e il sale in una ciotola. In una ciotola a parte, sbattete le uova fino a ottenere un composto spumoso.

Successivamente unite le uova al composto di farina e mescolate bene facendo attenzione che non si facciano grumi. In un pentolino, sciogliete il burro a fuoco basso e unitelo al composto, continuando a mescolare fino a quando il tutto non risulta ben amalgamato. Coprite la ciotola con un panno umido e lasciate lievitare in un luogo caldo per almeno due ore.

Trascorso il tempo per la lievitazione, formate delle palline con il composto e adagiatele in uno stampo per babà leggermente imburrato. Coprite nuovamente con un panno umido e lasciate lievitare per altre due ore. Cuocete in forno preriscaldato a 180° C per 30 minuti.

Mentre i babà cuociono, preparate una soluzione con acqua è zucchero in cui andrete a immergere i babà appena sfornati.

Infine bagnate i vostri dolci con il rum prima di servirli. Potete servire il babà accompagnandolo da una golosa crema pasticcera o da una confettura di frutta, o anche semplicemente con una tazza di caffè o un bicchiere di latte.

Il segreto per un babà perfetto è la lievitazione: è importante lasciare che il composto lieviti per il tempo necessario per ottenere una consistenza soffice e morbida. Inoltre è importante utilizzare un rum di qualità per ottenere un sapore equilibrato e delicato.