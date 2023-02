Gli gnocchi alla sorrentina sono un piatto tradizionale della cucina italiana, originario della regione Campania, in particolare della costiera sorrentina. La loro storia è legata alla cultura contadina della zona, dove i pastai preparavano questo piatto utilizzando gli ingredienti base a loro disposizione, come patate, farina, uova, salsa di pomodoro e mozzarella. Il nome "alla sorrentina" fa riferimento alla località di Sorrento, situata lungo la costa del golfo di Napoli, dove questo piatto è stato per la prima volta preparato e diffuso. Con il tempo, gli gnocchi alla sorrentina sono diventati un piatto popolare in tutta Italia e sono ora conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.

La ricetta originale di questo primo piatto consiste in gnocchi di patate conditi con una salsa di pomodoro, basilico e mozzarella, che vengono cotti in padella fino a quando la mozzarella non è sciolta.

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di patate

200 g di farina

1 uovo

Sale

Olio extravergine d'oliva

400 g di salsa di pomodoro

Basilico fresco

200 g di mozzarella

Parmigiano reggiano grattugiato

Preparazione:

Per prima cosa lessate le patate con la buccia in acqua salata fino a che non saranno morbide, scolatele e passatele ancora calde attraverso un passapatate. Unite la farina e l'uovo alle patate e mescolate bene per ottenere un composto liscio ed omogeneo. Aggiungete un pizzico di sale e mescolare ancora, successivamente dividete l'impasto in 4 parti e formare 4 rotoli di circa 2 cm di diametro.

Tagliate i rotoli a pezzi di 2 cm, prendete ogni pezzo e schiacciatelo leggermente con le dita per dare la forma degli gnocchi. Lessate gli gnocchi in acqua salata in piccole porzioni. Una volta che saranno saliti a galla, scolateli e metteteli da parte. Poi, in una padella, scaldate un po' d'olio extravergine d'oliva e unite la salsa di pomodoro.

Fate cuocere per 5-7 minuti., aggiungete gli gnocchi alla salsa di pomodoro e mescolate. Infine tagliate la mozzarella a cubetti e distribuitela sulla superficie degli gnocchi. Spolverate con parmigiano reggiano grattugiato e basilico fresco tritato. Coprite la padella con un coperchio e cuocete a fuoco medio per 5 minuti, o fino a quando la mozzarella non sarà completamente sciolta.

Impiattate i vostri gnocchi e servite caldi.

Gli gnocchi alla sorrentina sono un piatto versatile e possono essere personalizzati in diversi modi.

Ecco alcune varianti:

con gorgonzola: Aggiungere 100 g di gorgonzola alla salsa di pomodoro e farlo sciogliere prima di unire gli gnocchi.