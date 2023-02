Le Chiacchiere di Carnevale sono un dolce tipico del periodo carnascialesco che viene preparato e consumato in molte regioni d'Italia. Questi dolcetti sono molto semplici da realizzare e rappresentano un'ottima occasione per passare un momento di divertimento in cucina con amici e familiari.

La ricetta è molto semplice e richiede pochi ingredienti, tra cui farina, zucchero, uova, vino bianco, vanillina e sale.

Ingredienti

250 g di farina

50 g di zucchero

2 uova

1 bicchiere di vino bianco

1 bustina di vanillina

1 pizzico di sale

Olio per friggere

Preparazione

Per prima cosa bisogna mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola fino a ottenere un impasto omogeneo.

A questo punto si stende l'impasto su una superficie leggermente infarinata, fino a ottenere una sfoglia sottile. La sfoglia viene quindi tagliata in strisce larghe circa 2 cm e lunghe 10 cm, che vengono poi fritte in abbondante olio caldo fino a doratura. Una volta fritte, le Chiacchiere vengono adagiate su carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso e poi spolverate con zucchero a velo prima di essere servite.

Le Chiacchiere di Carnevale sono un dolce molto versatile, che può essere arricchito in base ai gusti personali. Ad esempio è possibile usare diverse spezie o aromi come la cannella o la scorza di limone. Inoltre si possono decorare con frutta fresca, come fragole o mirtilli, o con creme e confetture di vari gusti.

Le varianti

Alla Nutella: questa variante prevede la farcitura delle Chiacchiere con Nutella calda o altre creme al cioccolato.

Al forno: questa variante prevede la cottura delle Chiacchiere in forno. Questo rende le Chiacchiere più leggere e salutari.

Con granella di nocciole: questa variante prevede la decorazione delle Chiacchiere con granella di nocciole tritate finemente, che conferiscono un sapore intenso.

Con glassa: questa variante prevede la copertura delle Chiacchiere con una glassa dolce, come quella al cioccolato o alla frutta.

Ripiene: questa variante prevede la farcitura delle Chiacchiere con creme o confetture di vari gusti, come quelle alla frutta o alla nocciola.

Le castagnole

Le Castagnole sono un dolce tipico del Carnevale, molto apprezzato in tutta Italia per la loro consistenza morbida e il loro sapore dolce.

Ecco come preparare la ricetta delle Castagnole in modo semplice e veloce

Componenti utili per la ricetta

250 g di farina

50 g di zucchero

2 uova

80 ml di latte

1 bustina di lievito per dolci

olio per friggere

zucchero a velo per spolverare

Procedimento

Per prima cosa prendete una ciotola capiente dove andrete a mescolare la farina, lo zucchero, le uova e il latte fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Successivamente aggiungete il lievito per dolci e mescolate fino a quando si sarà ben incorporato. Nel frattempo prendete una padella capiente e scaldate l'olio per friggere a circa 180°C. Con l'aiuto di un cucchiaio, formate delle piccole palline con l'impasto e immergetele nell'olio bollente. Friggete le vostre Castagnole fino a quando saranno dorate, rigirandole ogni tanto con una pinza da cucina. Infine adagiatele su carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso, quindi spolveratele con zucchero a velo e servite.