Il risotto agli asparagi è un piatto tipico della cucina italiana, particolarmente apprezzato durante la primavera, quando gli asparagi sono di stagione.

Questa ricetta richiede pochi ingredienti ma serve molta attenzione nella cottura, per garantire la giusta cremosità e consistenza al piatto.

Ingredienti

Quantità per 4 persone:

320 g di riso per risotti (tipo Arborio o Carnaroli)

500 g di asparagi freschi

Una cipolla

Due cucchiai di olio d'oliva

50 g di burro

Un litro di brodo vegetale (oppure brodo di pollo)

50 g di parmigiano grattugiato

sale e pepe q.b.

È possibile sostituire il brodo vegetale con quello di carne o di pesce per dare una diversa sfumatura di sapore al risotto.

Inoltre, per una versione più ricca, si può aggiungere anche della panna fresca.

Procedimento

Per prima cosa bisogna pulire gli asparagi, eliminando la parte più dura del gambo e tagliandoli a pezzi di circa 2-3 cm.

Fate bollire dell'acqua salata in una pentola e fate cuocere gli asparagi per circa 5 minuti, finché saranno teneri ma ancora croccanti. Scolateli e teneteli da parte. In un'altra pentola, fate sciogliere il burro a fuoco medio e aggiungete la cipolla tritata finemente. Fate rosolare la cipolla finché non diventa trasparente. Aggiungete il riso e tostatelo per qualche minuto, finché non diventa leggermente dorato. Versate il vino bianco e lasciate evaporare, poi iniziate ad aggiungere gradualmente il brodo caldo, un mestolo alla volta, mescolando continuamente.

Continuate ad mettere il brodo e mescolate finché il riso non sarà cotto al dente, ci vorranno circa 18-20 minuti. Aggiungete gli asparagi al risotto e mescolate delicatamente per unire tutti gli ingredienti. A questo punto si può spruzzare con il formaggio grattugiato, il sale e il pepe a piacere e mescolare ancora per amalgamare tutti i sapori.

Togliete dal fuoco e lasciate riposare per un paio di minuti. Servite il risotto caldo e decoratelo con qualche punta di asparago intera e una spolverata di parmigiano grattugiato.

Varianti

Questa ricetta può essere facilmente personalizzata con l'aggiunta di altri ingredienti, come pancetta croccante, gamberetti o funghi, per creare varianti gustose e originali.