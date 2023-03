La lasagna bianca ai carciofi è una ricetta deliziosa e originale che unisce la cremosità della besciamella con il sapore delicato dei carciofi. Si tratta di una pietanza completa e gustosa, ideale da servire come primo piatto per una cena con amici o un pranzo in famiglia.

La sua preparazione è molto semplice e non necessita di molti ingredienti, inoltre si può personalizzare in diversi modi.

Ingredienti

250 g di lasagne all'uovo

400 g di carciofi freschi o surgelati

500 ml di latte

50 g di burro

50 g di farina

100 g di formaggio grattugiato (parmigiano, pecorino o un mix dei due)

Olio extravergine d'oliva

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa si deve iniziare con la preparazione dei carciofi: se utilizzate quelli freschi, puliteli eliminando le foglie esterne più dure e le spine, tagliateli a metà e privateli della barba interna.

Tagliateli a cubetti e metteteli da parte. Se utilizzate quelli surgelati, seguite le istruzioni riportate sulla confezione. In una padella, versate un filo di olio extravergine d'oliva e fate rosolare i carciofi per qualche minuto. Aggiungete un pizzico di sale e pepe, quindi coprite con un coperchio e cuocete a fuoco medio-basso per circa 10-15 minuti, finché i carciofi saranno morbidi. Nel frattempo, preparate la besciamella: in una pentola, sciogliete il burro a fuoco medio. Aggiungete la farina e mescolate con una frusta finché non ottenete un composto omogeneo.

Occorre mettere poi il latte a filo, continuando a mescolare con la frusta per evitare la formazione di grumi. Aggiungete un pizzico di sale e portate la besciamella a bollore, continuando a mescolare fino a quando non si addensa.

Si deve inserire poi metà del formaggio grattugiato e mescolate fino a che non si scioglie. Prendete una pirofila da forno e ungetela con un filo di olio extravergine d'oliva. Coprite il fondo con uno strato di besciamella, quindi coprite con le lasagne. Aggiungete uno strato di carciofi e ricoprite con un po' di besciamella.

Continuate a comporre gli strati di lasagne, carciofi e besciamella fino ad esaurimento degli ingredienti, terminando con uno strato di besciamella. Cospargete la superficie con il formaggio grattugiato rimanente e infornate a 180°C per circa 30-40 minuti, finché la lasagna non sarà dorata in superficie e cotta al centro. Sfornate la vostra lasagna e lasciatela riposare per alcuni minuti prima di servirla calda e fumante.

Esistono numerose varianti della lasagna bianca ai carciofi che permettono di personalizzare la ricetta in base ai propri gusti. Una delle più comuni prevede l'aggiunta di prosciutto cotto o crudo, che conferisce al piatto un sapore ancora più intenso e sfizioso.

Varianti