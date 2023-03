Il risotto allo zafferano è una prelibatezza italiana, in particolare diffusa a Milano e dintorni, che racchiude in sé sapori delicati e intensi. Essi si sposano alla perfezione con la consistenza cremosa e avvolgente del risotto.

Questa ricetta è veramente semplice da preparare: in pochi minuti è infatti possibile realizzare un risotto dal colore giallo intenso e dal gusto irresistibile, ideale per un pasto in compagnia.

Ingredienti

320 gr di riso

1 litro di brodo vegetale

1 bustina di zafferano

1 cipolla bianca

50 gr di burro

50 gr di Parmigiano reggiano grattugiato

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Per prima cosa, preparate il brodo vegetale.

Potete farlo in anticipo oppure utilizzando del brodo vegetale già pronto. Tagliate finemente la cipolla bianca e fatela appassire in una padella con due cucchiai di olio extravergine di oliva. Aggiungete il riso e tostatelo per qualche minuto, mescolando continuamente, finché non diventa trasparente. Aggiungete la bustina di zafferano al riso e mescolate delicatamente per distribuirlo uniformemente. Aggiungete un mestolo di brodo vegetale caldo al riso e mescolate finché il liquido non si sarà assorbito. Continuate ad aggiungere il brodo un mestolo alla volta, mescolando continuamente, finché il riso non sarà cotto. Assaggiate per verificare la cottura. Se è ancora troppo al dente, continuate ad aggiungere brodo e a mescolare.

Quando il risotto sarà cotto, spegnete il fuoco e aggiungete il burro e il Parmigiano reggiano grattugiato. Mescolate finché il burro e il formaggio non saranno completamente sciolti. Servite il risotto allo zafferano caldo, guarnendo con una spolverata di pepe nero e un po' di formaggio grattugiato.

Il risotto allo zafferano è un piatto versatile, che si presta ad essere personalizzato secondo i gusti personali.

Varianti

Chi ama abbinare vari sapori e gusti, può rendere ancora più gustoso questo piatto personalizzandolo, con l'aggiunta di ingredienti extra: