La tartare al salmone è un piatto fresco e leggero che può essere servito come antipasto o come secondo piatto. La sua preparazione richiede pochi ingredienti e una certa manualità nella tagliatura del pesce.

Si tratta di un piatto perfetto per le occasioni speciali, ma anche per un pranzo veloce e leggero. Il segreto di questa ricetta sta nella freschezza degli ingredienti e nella precisione nella tagliatura del salmone.

Ingredienti

300 gr di salmone fresco

1 avocado maturo

1 limone

1 cipollotto fresco

1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa iniziamo dalla preparazione del salmone.

Rimuovete la pelle e le eventuali spine del salmone, quindi tagliatelo a cubetti piccoli (circa 0,5 cm). Mettetelo in una ciotola e aggiungi il succo di mezzo limone, un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Mescolate bene e lasciate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Nel frattempo, preparate l'avocado. Tagliatelo a cubetti piccoli e mettetelo in una ciotola. Aggiungete il succo di mezzo limone, un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Mescolate bene e lasciate riposare in frigorifero. Tagliate il cipollotto a rondelle sottili e mettetelo in una ciotola con acqua fredda per 10 minuti. Questo aiuterà a eliminare il suo sapore forte e pungente. Dopo 30 minuti, prendete il salmone dal frigorifero e scolatelo per eliminare il succo di limone in eccesso.

Unte il salmone all'avocado e al cipollotto (sciacquato e asciugato), quindi aggiungete un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Mescolate delicatamente per amalgamare gli ingredienti senza sbriciolare il salmone. Aggiungete sale e pepe a piacere, quindi assaggiate per verificare la giusta quantità di condimento. Prendete degli stampini rotondi (oppure degli anelli da pasticceria) e riempiteli con la tartare di salmone.

Pressate delicatamente con un cucchiaio per compattare la tartare. Togliete gli stampini o gli anelli e servite la tartare di salmone decoratala con una foglia di prezzemolo e qualche goccia di succo di limone.

Varianti

La tartare al salmone è un piatto molto versatile che può essere personalizzato in base ai gusti e alle preferenze.

Ecco alcune varianti: