Il gelato è un dolce che era presente già nel Medioevo, in forma di sorbetto, a cui si aggiungeva miele o caffè o ancora succo di limone e arancia. Nel '500 in Toscana compaiono i primi gelati nella versione attuale.

Oggi i gelati si possono facilmente preparare anche in casa. Approfondiamo a tal proposito di seguito la ricetta per realizzarli.

Ingredienti e procedimento

Ingredienti:

500 grammi di panna montata

400 grammi di latte condensato

Due cucchiai di vaniglia in estratto liquido o una busta di vanillina.

Procedimento:

Bisogna aggiungere la vaniglia al latte condensato e si mescola.

A questo punto, si incorpora la panna ben montata a neve e ferma. Il tutto va sistemato in un apposito contenitore ermetico oppure in uno stampo da plumcake, coperto da carta alluminio.

Poi si mette in freezer per tre ore e a quel punto è possibile gustarlo.

Accorgimenti e suggerimenti vari: dalla densità alla gelatiera

Solitamente, nei gelati confezionati che si acquistano al supermercato, l'addensante principale che utilizzato è la farina di carruba. Questo ingrediente è contrassegnato in etichetta con la dicitura E410, davvero molto utilizzato in gelateria, dal momento che ha un grande potere addensante (fino a 90-100 volte il suo peso). Per quanto riguarda il gelato fatto in casa, si utilizza più di frequente la maizena oppure la fecola di patate.

Fare il gelato in casa per la merenda è semplice, sia con un'apposita gelatiera che con il bimby, ad esempio. Chi invece non ha la possibilità di utilizzare questi robot da cucina, può ricorrere ad alcuni trucchi comunque validi ed efficaci. Ad esempio, è possibile fare il gelato in casa senza gelatiera, provvedendo a congelare la frutta in anticipo (ad esempio delle banane).

A questo punto, è sufficiente mettere la frutta in un mixer, insieme al latte e a un paio di datteri che svolgono la funzione di addensante. Il gelato è allora pronto per la degustazione.

Un altro accorgimento, per fare il gelato senza utilizzare l'apposita macchina, consiste nell'adoperare del latte condensato unitamente alla panna montata.

In tal caso però bisogna mettere in conto almeno 4-5 ore di refrigerazione in freezer.

Altri suggerimenti sul gelato fatto in casa

Se il gelato fatto in casa appare duro, probabilmente è troppo congelato. Infatti, la quantità di acqua non congelata, presente all'interno del composto, deve raggiungere almeno il 75%, affinché il gelato sia morbido. Lo stesso inconveniente può presentarsi nel momento in cui non si utilizza un addensante, come la comune maizena per i dolci oppure un po' di fecola di patate.

Chi ha il bimby a disposizione, può senza dubbio utilizzarlo anche per fare il gelato in casa. In alternativa, si può ricorrere anche a un frullatore a immersione, per una preparazione da gustare all'istante.

Per un risultato più professionale e per avere la possibilità di conservare il gelato in freezer, pronto per altre merende fatte in casa per i bambini, sarebbe ideale avere una gelatiera.