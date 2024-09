La cicerchiata è un tipico dolce natalizio abruzzese di origine medioevale. Si tratta di un prodotto agroalimentare che ricorda molto gli struffoli napoletani e composto quasi dagli stessi ingredienti. In questa versione è stato aggiunto anche il brandy, che conferisce un gusto più deciso e profumato al composto. La sua forma è molto particolare, può essere tonda oppure a simboleggiare la C, cioè il ciclo della vita e la rigenerazione. Anticamente veniva allestita in fine inverno, in coincidenza con le feste di fine anno. Esso rappresentava l'anno vecchio che si chiudeva e le aspettative verso il nuovo.

In Grecia esiste un dolce simile che si chiama "Loukuomades" anch'esso composto da miele con l'aggiunta di farina di mais. Queste particolari delizie si sono diffuse presto in tutta Europa imponendosi anche e soprattutto come dolci carnevaleschi, ma in alcune regioni d'Italia vengono consumate molto spesso più volte l'anno. Ottimo da abbinare a un vino Montefalco Sagrantino passito originario dell'Umbria, morbido al palato e con lieve sentore di confettura di more e cannella. Di questa leccornia esistono davvero poche varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la ricetta più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per 4 - 6 persone

Tempo di preparazione 3 ore e 35 minuti

Tempo di cottura 30 minuti

250 grammi di farina bianca 00

400 grammi di miele

50 grammi di mandorle pelate tagliate a filetti

80 grammi di frutta candita mista tagliata a dadini

2 uova

2 cucchiai di zucchero

mezzo bicchiere di Brandy

2 cucchiai di olio di oliva evo

abbondante olio di semi di girasole per friggere

Preparazione

Per prima cosa montare le uova in una ciotola e aggiungere circa due terzi della farina.

Addizionare lo zucchero, l'olio extra vergine di oliva e poi miscelare l'altra farina fino a ottenere un impasto morbido e fare riposare per circa mezz'ora in un luogo fresco e asciutto. Posizionare in una spianatoia il composto ottenuto, prima ridurlo in striscioline poi a tocchetti non molto grandi. Scaldare l'olio in una grossa padella e mettere a friggere gli gnocchetti ottenuti.

Versare il miele in un pentolino e porlo sul fuoco a fiamma moderata fino a quando si scioglierà. Toglierlo dal fuoco e farlo raffreddare, poi aggiungere il brandy, le mandorle a dadini e la frutta candita. Mescolare bene e rimischiare tutti gli ingredienti. Ungere con un filo di olio uno stampo tondo e versarvi il composto e lasciarlo raffreddare per qualche ora fino a quando si sarà completamente rappreso. Una volta freddo versarlo in un piatto da portata e servirlo tagliato a fette proprio come una torta.