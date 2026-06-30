La torta di mele rappresenta il dolce casalingo per antonomasia, il simbolo dei pomeriggi autunnali e delle merende genuine fatte in casa. Esistono infinite varianti di questa ricetta, ma la versione classica si riconosce per la sua consistenza umida, soffice e per la ricchezza di frutta all'interno dell'impasto. Per ottenere un risultato ottimale, la scelta della varietà di mele svolge un ruolo primario. Le mele più indicate per la cottura in forno sono le Renette o le Golden Delicious. Le Renette, con il loro sapore leggermente aspro, tendono ad ammorbidirsi perfettamente senza sfaldarsi, sposandosi a meraviglia con lo zucchero, mentre le Golden offrono una dolcezza naturale e una consistenza succosa che mantiene l'impasto umido per molti giorni.

La lavorazione del burro e la montatura delle uova

La preparazione inizia montando il burro morbido, lasciato a temperatura ambiente per almeno un'ora, insieme allo zucchero semolato e un pizzico di scorza di limone grattugiata. Utilizzando le fruste elettriche, si deve lavorare il composto fino a ottenere una crema liscia, chiara e spumosa. Successivamente si incorporano le uova intere, una alla volta, assicurandosi che la prima sia completamente assorbita prima di aggiungere la successiva. Questo accorgimento evita che l'impasto si separi. Si procede poi unendo la farina tipo 00 setacciata insieme a una bustina di lievito per dolci, alternandola con qualche cucchiaio di latte intero a temperatura ambiente per mantenere l'impasto fluido e morbido.

La disposizione della frutta e il tocco della cannella

Nel frattempo, le mele vanno sbucciate e private del torsolo centrale. Due terzi della frutta vanno tagliati a cubetti piccoli e inseriti direttamente all'interno dell'impasto, mescolando delicatamente con una spatola. La melante rimanente viene invece tagliata a fettine sottili e regolari, che serviranno per la decorazione superficiale del dolce. Si versa l'impasto all'interno di una tortiera foderata con carta da forno e si dispone le fettine di mela a raggiera sulla superficie. Un trucco culinario tradizionale consiste nello spolverizzare la superficie con un cucchiaio di zucchero di canna e un pizzico di cannella in polvere, che durante la cottura creeranno una deliziosa crosticina dorata e aromatica.

I tempi di cottura e il raffreddamento ottimali

La torta di mele va cotta in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa quarantasette o cinquanta minuti. Trattandosi di un dolce molto ricco di frutta, la prova dello stecchino al centro è fondamentale prima di sfornare: lo stecchino deve uscire asciutto, anche se è normale che rimanere leggermente umido a causa del rilascio dei succhi delle mele. Una volta cotta, la torta va lasciata raffreddare completamente all'interno dello stampo prima di essere trasferita su un piatto da portata. Può essere servito così com'è o completato con una leggera spolverata di zucchero a velo, ideale per accompagnare una tazza di tè caldo o un bicchiere di latte fresco.