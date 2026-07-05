Il sogno di verdure è un piatto di mia invenzione. La preparo quando non ho voglia di grassi o di proteine e mi devo preparare per qualche evento importante. La storia di questa golosità nata per caso mi riporta alla mente un episodio della vita e il momento esatto in cui l'ho concepita. Anni fa avevo da poco partecipato ad una manifestazione letteraria fuori città e ed ero stata invitata in casa di una amica per la cena. Lei è sempre stata una fissata delle cene salutari a base di frutta e verdura e cercava qualche idea per una dieta un pò gustosa.

Mi ha insegnato il valore di una buona nutrizione e la proprietà detox delle verdure di stagione. La freschezza e le tempistiche di cottura rendono i cibi non solo più gustosi ma ricchi di proprietà organolettiche a me fino ad allora sconosciute. Sapete come è fra amiche si parla di tutto e soprattutto di uomini. Le piaceva il peperone abbinato al pomodoro e ho cercato di esaltare ambedue i sapori con questa leccornia. Semplice e gustosa allo stesso tempo. Ottima da abbinare ad un vino bianco siciliano: Corvo di Salaparuta riserva Bianca di Valguarnera. Le note tanniche di questo magico elisir esalteranno gli ortaggi apportando freschezza al palato. Eccellente da consumare fredda e in estate con del pane aromatizzato al basilico o dei crostoni abbrustoliti.

Buon appetito.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione 15 minuti

Tempo di cottura 20 minuti circa

1 cipolla bianca

2 peperoni grossi rossi

3 patate medie

4 pomodori rossi per salsa rotondi di media grandezza

350 grammi di fagioli bianchi spagnoli già lessati ma non sfarinati

un ciuffo di prezzemolo

3 foglie di basilico fresco

1 bicchiere di brodo di pollo

sale e peperoncino siciliano tritato in polvere q.b

Crostoni di pane grigliate oppure al basilico

olio evo

Preparazione

Per prima cosa prendere una pentola abbastanza capiente e cospargerla di olio. Tritare la cipolla bianca e farla dorare. Aggiungere le patate tagliate a grossolanamente con una manciata di prezzemolo e rosolarle bene.

Fino a quando non saranno sfarinate. Aggiungere i peperoni puliti e tagliati a grossi pezzi e cuocerli per qualche minuto. Lavare e tagliare i pomodori rossi e aggiungerli alla zuppa. Fare appassire per qualche minuto aggiustando di sale e peperoncino a piacere. Aggiungere i fagioli bianchi spagnoli e il brodo di pollo e lasciare insaporire per bene. Addizionare le due foglie di basilico e lasciare restringere il brodo a piacere. A parte preparare il pane all'olio di basilico. Cospargere di olio aromatizzato in superficie il pane e lasciarlo grigliare per qualche minuto. Posizionare la fetta di pane al centro del piatto e poi versarvi la zuppa fredda o calda a piacere. Aggiungere un filo di olio evo a crudo e servire ai commensali.