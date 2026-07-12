Negli ultimi mesi sta esplodendo un trend che ribalta completamente l’idea dei surgelati: prodotti meno perfetti esteticamente, ma nutrienti, sicuri e incredibilmente convenienti. Secondo quanto riportato da Frozen in Focus, analisi della Findus, scegliere questi alimenti può portare a un risparmio annuo stimato fino a 624 euro, senza rinunciare alla qualità.

Surgelati non sono prima scelta: cosa significa davvero?

Non si parla di prodotti scadenti, ma di alimenti che:

  • provengono da lotti con forme irregolari o dimensioni non perfette;

  • sono identici ai prodotti premium per valore nutrizionale;

  • vengono surgelati entro poche ore dalla raccolta, mantenendo vitamine e minerali.

Risparmio reale: fino a 624 euro l’anno

Secondo l’analisi riportata, una famiglia che integra regolarmente questi prodotti nella spesa settimanale può ridurre i costi alimentari in modo significativo.

Il motivo è semplice:

  • prezzi medi inferiori del 30–50% rispetto ai surgelati premium;

  • zero sprechi: si usa solo ciò che serve;

  • durata maggiore rispetto al fresco, che spesso finisce nella pattumiera.

Valore nutrizionale: perché sono sani

Gli alimenti surgelati mantengono:

  • fibre e vitamine grazie alla surgelazione rapida;

  • minerali come potassio, ferro e magnesio;

  • zero conservanti aggiunti, perché il freddo è già un conservante naturale.

Molti studi confermano che verdure e pesce surgelati hanno valori nutrizionali pari o superiori al fresco conservato in frigo per giorni.

Cosa comprare per risparmiare senza rinunciare alla salute

  • Verdure miste: perfette per minestre, contorni e piatti unici.

  • Pesce in tranci irregolari: stesso omega‑3, prezzo dimezzato.

  • Frutta per smoothie: ideale per colazioni nutrienti.

  • Legumi surgelati: cuociono in pochi minuti e sono ricchi di proteine.
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