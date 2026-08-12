La sfoglia fantasia è rustico sfizioso allestito con la pasta brisè, verdure e formaggio. Si tratta di una vera e propria torta e ricorda l'apple pie americano per la forma ma in realtà è una preparazione salata. Questa ricetta è stata allestita personalmente da me anni or sono. Era un'ottima merenda sia calda che fredda da portare in spiaggia per la notte di ferragosto: L'assunzione di Maria è una delle feste religiose più sentite dell'estate. E' un momento di condivisione e di gioia per il popolo italiano credente. Di solito si aspetta la mezzanotte in riva al mare consumando prelibatezze e facendo il cosiddetto bagno di mezzanotte.

I giovani portano panini e birra oppure pasta al forno, e piatti freddi. Agosto nella mia terra è considerato il mese più afoso e i Siciliani sono soliti refrigerarsi nei lidi. Le feste continuano per tutto il giorno successivo avendo un margine di libertà più ambio nella scelta delle vivande. Quando ero ragazza gli arenili della costa erano stracolmi e ricchi di falò, la gente ballava: Una folla!. Persone unite non solo dalla devozione e dalle ferie annuali estive. Ero solita deliziare i miei amici con tramezzini al vitello tonnato oppure frittate di pasta. Ottima merenda da abbinare ad una birra rossa irlandese per la presenza del salame. Le note aromatiche di questo magico elisir incanteranno i vostri sensi.

Buon appetito!

Ingredienti

Quantitativi per 6 persone

Tempo di preparazione 30 minuti circa

Tempo di cottura 20 - 25 minuti di forno

2 confezioni di pasta Brisè già pronta di frigo oppure ( farina, acqua, sale e burro) Dosi a seconda delle ricette

4 peperoni grossi gialli

4 pomodori rossi di media grandezza

2 filetti di sarde salate

una confezione di salame ungherese da 100 grammi

un ciuffo di prezzemolo fresco tagliato molto finemente

un ciuffo di rosmarino

1 cipolla bianca

150 grammi di provola oppure formaggio siciliano a pasta morbida oppure mozzarella fior di latte in panetto ( non acquoso)

olio evo

sale

un pizzico di peperoncino a piacere

2 cucchiai di mollica facoltativa

parmigiano grattugiato a sentimento

2 foglie di basilico

Preparazione

Per prima cosa preriscaldare il forno in modalità statica a 180 gradi.

Pulire e mondare a dadini una cipolla bianca e metterla rosolare con la sarda salata, olio evo e una manciata di prezzolo. Appena imbiondita aggiungere i peperoni e un rametto di rosmarino fresco. Lasciare cucinare bene a fiamma viva e aggiungere il pomodoro tagliato a pezzi e privato del picciolo . Aggiustare di sale, peperoncino e basilico poi continuare la cottura a fiamma moderata fino ad ottenere una salsa gustosa ma abbastanza ristretta. ( Fare attenzione il pomodoro è acquoso) Ultimare la cottura e lasciare raffreddare e insaporire gli ingredienti. Appena fredda aggiungere il parmigiano grattugiato ed eventualmente la mollica, mescolando bene. Togliere la pasta Brisè ( una volta cotta ricorda il pane) dal frigo 15 minuti prima dell'utilizzo, srotolarla e posizionarla il una pirofila già foderata di carta forno bucherellarla e foderarla con le fette di salame.

Cospargere il fondo con metà della mozzarella e versare il composto, guarnire con il restate formaggio. Ricoprirla con altra parte di pasta richiudendo i lembi e spennellarla di olio di oliva in superficie. Passarla in forno e cuocerla per 20 minuti circa.