Da oggi 'Paranoia Airlines', il nuovo attesissimo album di Fedez, è disponibile in formato fisico nei negozi di dischi, nonché fruibile all'ascolto in streaming su tutte le principali piattaforme, Spotify in primis. L'ultimo lavoro dell'attuale compagno di Chiara Ferragni però non sembra essere stato accolto con particolare entusiasmo dalla critica, anzi, più di una voce autorevole nel mondo del giornalismo musicale italiano ha scelto di stroncare nettamente il progetto.

Emblematico in tal senso l'articolo pubblicato dal noto critico musicale Michele Monina, che ha descritto Fedez come un personaggio che non può essere definito un artista [VIDEO], semmai un esperto di marketing, ribattezzandolo 'Stoca***tto, asserendo inoltre che 'Paranoia Airlines', più che un progetto musicale, dovrebbe essere considerato come una sorta di televendita.

Critiche abbastanza nette, seppur meno denigratorie ed umilianti, anche da parte di Elia Alovisi, autore sulle pagine di Noisey di un articolo dall'iconico titolo 'Paranoia Airlines di Fedez è tutto sbagliato'.

A queste critiche si va ad aggiungere un tweet di Ghai, sicuramente destinato a far discutere a lungo. Il rapper milanese di origine tunisina ha sostanzialmente infierito con le critiche, in maniera abbastanza inaspettata, pubblicando sulla sua popolarissima pagina twitter queste parole: 'Che noia Airlines'.

Ghali al veleno su Fedez

Il riferimento al nuovo disco di Fedez [VIDEO]è inequivocabile ed evidente. Non a caso nel giro di pochi minuti il tweet ha ricevuto svariati commenti, tutti con evidenti riferimenti a Fedez ed al suo ultimo disco. C'è chi invoca il dissing, chi invece si limita a postare delle gift animate.

Non tutti però sembrano essere d'accordo con Ghali, c'è anche chi difende l'autore di 'Paranoia Airlines'. Insomma, la discussione social è solo all'inizio, e si preannuncia infuocata.

Fedez, dal canto suo, non sembra curarsi, almeno per ora, né delle numerose critiche ricevute dal mondo del giornalismo, né del tweet di Ghali. Sia nel pomeriggio di oggi che nel corso della prima serata infatti, l'ex socio di J-Ax ha continuato ad essere particolarmente attivo su Instagram, pubblicando diverse stories, ma senza replicare a nessuno degli articoli diffusi nel pomeriggio, e tantomeno al tweet di Ghali. Circostanza a dir poco inusuale per uno come lui, che tende a non lasciar correre su questioni del genere, rispondendo pubblicamente ai suoi numerosi detrattori.