Un ennesimo scontro mediatico, a dir poco infuocato, sta occupando le cronache del Rap italiano. Il protagonista principale è ancora una volta CaneSecco, che negli ultimi tempi ha più volte fatto parlare di sé: prima svelando al mondo di aver sofferto di un grave malore, un tumore per la precisione, che lo avrebbe portato addirittura a rischiare la morte qualche anno fa, e successivamente tornando a scagliarsi duramente contro il suo ex socio ed amico Gemitaiz [VIDEO], come già più volte era accaduto in passato.

Nel pomeriggio di oggi il rapper capitolino, attualmente residente a Milano, è tornato a far sentire la sua voce, dopo una breve periodo di assenza dai social.

Lo ha fatto con una diretta trasmessa sulla sua pagina Instagram, durante cui si è scagliato duramente contro un altro noto esponente della scena rap italiana, ovvero MadMan, prendendolo in giro, in maniera a dir poco diretta, per i tradimenti che – a detta sua – avrebbe subito da parte della sua ex fidanzata [VIDEO] Felisja Piana, in arte FishBall, modella, rapper e star di Instagram – può infatti vantare una pagina seguita da oltre un milione di fan provenienti da tutto il mondo, in continua e costante crescita – con cui il rapper, da anni sotto contratto con la 'Tanta Roba Label', ha avuto in passato una relazione, durata ben quattro anni e recentemente conclusasi.

La risposta di MadMan non è ancora arrivata, e non è affatto detto che arrivi, dato che in altre situazione analoghe – emblematici in tal senso gli insulti ricevuti da parte di Young Signorino nella primavera del 2018 – il rapper aveva preferito lasciar correre.

La replica di FishBall

Non si è fatta invece attendere la replica i Felisja Piana, che è passata al contrattacco, scagliandosi duramente contro CaneSecco, svelando al pubblico quella che, a detta della ragazza – e quindi tutta da verificare, in quanto non supportata da alcuna prova concreta – sarebbe una passione segreta del rapper, ovvero quella per i 'ladyboy'. Queste le sue parole:

"Qualcuno dice che ho messo le corna a qualcun'altro, anche se in realtà gli uomini che ho avuto nella mia vita si contano sulle dita di una mano. Torna a guardare le foto dei ladyboy (si tratta di una definizione utilizzata per descrivere i transessuali thailandesi, ndr) e magari cancella la cronologia, prima di metterti contro qualcuno che sa usare bene i computer. Ti saluta un transessuale mio amico. Prima di parlare di me o dei miei ex, assicurati di saper bene contro chi ti stai mettendo. Chissà cosa andrebbe a pensare la gente se postasi tutte le cose malate che so su dite".