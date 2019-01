Annuncio

Annuncio

Nel pomeriggio di oggi CaneSecco ha realizzato una diretta sulla sua pagina Instagram, per confrontarsi con i suoi supporter e raccontare quanto accadutogli nell'ultimo periodo, soprattutto dopo i recenti scontri, a dir poco agguerriti [VIDEO], avuti con il suo ex amico e socio Gemitaiz, a cavallo tra dicembre 2018 e gennaio 2019. Il video della diretta, tutt'ora fruibile sulla pagina del rapper capitolino, sta facendo molto discutere gli appassionati di Rap italiano.

Durante la diretta CaneSecco, più volte provocato dai commenti degli hater che scorrevano ineluttabilmente mentre lui parlava, rendendolo sempre più nervoso, si è scagliato duramente contro un altro suo collega, molto vicino a Gemitaiz, con cui un tempo era i buoni rapporti, ovvero MadMan.

CaneSecco insulta MadMan

Gli insulti di CaneSecco nei confronti di MadMan, analogamente a quanto accaduto con Gemitaiz, hanno toccato più la sfera umana che quella professionale.

Advertisement

Il rapper ha infatti insultato il suo ex amico con epiteti a dir poco volgari come coniglio, fr***o, co*nuto', prendendolo brutalmente in giro per i tradimenti che, a detta sua, avrebbe subito dall'ex compagna mentre ufficialmente erano ancora fidanzati. Con ogni probabilità il riferimento è alla modella Felisja Piana, nota anche come 'Fishball', star di Instagram e ultimamente anche rapper, che in passato ha avuto una relazione con MadMan, durata ben quattro anni.

'Ho dato la vita al rap, ma ora il rap è una cosa per gente cresciuta a pane e Grande Fratello'

Non appena finita la diretta l'artista romano, attualmente residente a Milano, ha pubblicato una storia con alcune precisazioni. CaneSecco ha infatto condiviso pubblicamente [VIDEO] la risposta fornita ad un supporter, che gli aveva chiesto come mai nell'ultimo periodo si fosse mostrato spesso e volentieri così carico di odio e risentimento, apparendo, almeno agli occhi dei supporter, ben distante dal personaggio allegro e scanzonato che erano abituati a seguire.

Advertisement

I migliori video del giorno

Queste le sue parole: 'Rosico perché ho dedicato la vita al rap, e ora il rap è diventato una musica adatta a gente cresciuta a pane e Grande Fratello, gente a cui non interessa nulla tranne che invidiare gli altri. Su Instagram non si può ragionare, l'unica cosa che si può fare è mostrare di possedere cose costose per far rosicare i falliti che stanno lì a guadare".

Al momento MadMan ha ancora voluto replicare alle parole di CaneSecco.