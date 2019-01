Annuncio

Annuncio

Nella notte tra ieri e l'altro ieri Inoki Ness, reduce da un live ed ubriaco per sua stessa ammissione, ha pubblicato un'enorme quantità di stories sulla pagina Instagram. Il rapper nato ad Ostia ma divenuto poi uno dei simboli dell'hip hop bolognese tra fine anni '90 e primi anni del nuovo millennio, si è concesso a qualsiasi tipo di domanda da parte dai suoi supporter, come gli capita spesso di fare, senza disdegnare qualche dissing o frecciatina ai colleghi [VIDEO], le più significative sono sicuramente quelle rivolte a Shablo – a quest'ultimo sono state dedicate delle rime – e Marracash.

Leggi anche Fishball risponde a CaneSecco e lo accusa di avere una passione per i transessuali

Ma a catturare l'attenzione di molti appassionati di hip hop è anche la risposta data dal rapper ad una domanda posta da un fan, relativa ad una rissa che, parecchi anni fa, avrebbe coinvolto l'autore di 'Non mi avrete mai' e Fabri Fibra.

Advertisement

Inoki sullo scontro con Fabri Fibra: 'Sono passati 29.000 anni'

"Sono passati 29.000 anni, non me la ricordo più" ha dichiarato l'artista. Una risposta che però, secondo qualcuno rappresenterebbe la prima vera e propria conferma, da parte di uno dei due diretti interessati, del fatto che la rissa sia veramente avvenuta.

Il fatto che il rapper abbia descritto lo scontro come un qualcosa di datato, che fatica a ricordare, perché avvenuto tanti anni fa, è infatti emblematico: Inoki non ha smentito la rissa, ha semplicemente detto che è passato tanto tempo. La risposta di Inoki in merito alla rissa con Fibra è al minuto 3:45 del video fruibile dal player sottostante.

Una storia che va avanti da anni

Da anni il Rap-web si interroga su questa storia, raccontata da molti, ma mai suffragata dalla benché minima prova concreta.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nel 2017 aveva fatto discutere un video pubblicato da 'Dober Girl', un'aspirante rapper salita alla ribalta delle cronache per un breve periodo, anche grazie alle sue rivelazioni sulla presunta rissa tra Fabri Fibra e Inoki.

La ragazza raccontò di essere venuta a conoscenza della storia direttamente da Inoki, decidendo poi di svelarla al mondo [VIDEO] senza il consenso del rapper, aggiungendo inoltre un dettaglio inedito, ovvero la presenza di Nesli, fratello di Fabri Fibra, durante lo scontro. Il video conta attualmente oltre 29.000 visualizzazioni, ma ovviamente quasi nessuno – comprensibilmente – ha mai peso per buona questa testimonianza, che non ha fatto altro che alimentare ulteriori gossip.

Insomma, il mistero rimane e le parole di Inoki non possono certo essere considerate come una prova, ciò che c'è di certo è che la sua affermazione ha riacceso l'attenzione su questa storia, che da anni torna ciclicamente ad occupare le cronache del rap.