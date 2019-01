Annuncio

Annuncio

James Hetfield, storica voce dei Metallica, alterna i concerti e la musica a qualche comparsa nel mondo dello schermo: dopo alcune apparizioni che lo hanno visto in film e telefilm, a breve debutterà come attore in un film dal genere thriller drammatico. La pellicola si intitola Extremely Wicked, Shockingly Evil, And Vile e sarà presentata in occasione del Sundance Film Festival che si terrà il prossimo 26 gennaio.

Il film è stato diretto da Joe Berlinger che in passato, non a caso, è stato co-regista di Metallica: Some Kind of Monster.

Il film è basato sulla relazione amorosa che intercorre tra il celebre serial killer Ted Bundy [VIDEO], che sarà interpretato da Zac Efron, e la sua ragazza, che viene interpretata da Lily Collins.

Advertisement

James Hetfield invece vestirà i panni del poliziotto stradale Bob Howard, il primo che arrestò l'omicida Bundy nel 1975.

Nel cast troviamo anche altri attori di spicco come John Malkovich, Jim Parsons, il celebre Sheldon Cooper di Big Bang Theory e Haley Joel Osment, il bambino, ora cresciuto e barbuto, celebre protagonista de Il Sesto Senso. La produzione del film è iniziata esattamente un anno fa, nel gennaio del 2018: un mese dopo, allo storico frontman dei Metallica è stata affidata la piccola parte di poliziotto

Attore e musicista

Non è la prima volta che Hetfield lavora nel mondo del Cinema e delle serie tv: lo abbiamo visto vestire se stesso e vari personaggi, sia come figura animata nei cartoni animati che come doppiatore nei Simpson, American Dad, Space Ghost Coast to Coast, Dave the Barbarian, che nei programmi scientifici come Time Warp.

Advertisement

Ha fatto una piccola parte anche nella serie tv Billions e Skylanders Academy.

Nel mondo del cinema, invece, oltre al film documentario sui Metallica Some Kind of Monster e al film concerto Metallica: Through the Never, Hetfield ha lavorato anche alla commedia The Darwin Awards. Ricordiamo che Hetfield sarà impegnato con i Metallica [VIDEO] per il tour negli Stati Uniti fino alla metà di marzo: da maggio la band sarà impegnata invece in Europa con il primo concerto previsto il primo maggio a Lisbona. Toccheranno tutti i Paesi europei, e non mancherà anche l'Italia, dove si esibiranno il prossimo 8 maggio in quel di Milano, sul palco dell'Ippodromo Snai San Siro. E anche il resto dell'estate la trascorreranno nel vecchio continente, con l'ultimo impegno previsto il prossimo 25 agosto in Germania a Mannheim.