Gli Who, o quel che resta della storica band britannica, tornano sulle scene con un tour e un nuovo album dopo un'attesa di ben 13 anni.

L'annuncio

L'annuncio viene dato tramite l'account facebook di Roger Daltrey, storica voce degli Who: la band produrrà un nuovo album, a distanza di ben tredici anni dal loro ultimo Endless Wire. Nonostante non sia più in formazione originale, come ad esempio i Rolling Stones [VIDEO], la band sembra molto carica e vogliosa di tornare ad esibirsi dal vivo.

I superstiti della band, il cantante Roger Daltrey e il chitarrista e compositore Pete Townshend, terranno il loro tour nordamericano in estate e in autunno: sarà prodotto da Live Nation e si intitola MOVING ON! TOUR

Esso toccherà 29 città: la prima parte inizierà nel mese di maggio per poi concludersi a giugno, mentre la seconda parte comincerà a inizio settembre e terminerà il 23 ottobre.

Per non farsi mancare nulla la band annuncia anche un nuovo album di inediti. Sul palco, la line-up sarà completata da altri grandi musicisti come il fratello di Pete, il chitarrista Simon Townshend, il tastierista Loren Gold, il bassista Jon Button e il batterista Zak Starkey, oltre ad alcune delle migliori orchestre negli Stati Uniti e in Canada.

Il nuovo album e l'entusiasmo di Townshend e Daltrey

La band, che ha intenzione di pubblicare anche il loro primo album di nuove canzoni in tredici anni dopo quest'anno. Pete Townshend dice che nel nuovo disco ci saranno 'ballate oscure, roba heavy, elettronica sperimentale, roba campionata e melodie che sono iniziate con una chitarra'.

Il chitarrista, autore degli album più celebri della band come Tommy, è euforico in vista del nuovo tour: 'Gli Who sono di nuovo in tour nel 2019.

Roger ha battezzato questo tour Moving On! Lo adoro. È quello che entrambi vogliamo fare. Andare avanti, con nuova musica, classica musica e Who, il tutto eseguito in modo nuovo ed intrigante. Prenderemo rischi, non abbiamo niente da perdere. Non vedo l'ora di vedervi tutti. Siete pronti?'

Queste sono invece le dichiarazioni di Roger Daltrey [VIDEO]: 'Solo perché i The Who sono con un'orchestra, in nessun modo sarà compromesso ol modo in cui io e Pete forniamo la nostra musica. Sarà a tutto gas!'.

Tutte le date del tour

Date primaverili

7 maggio: Van Andel Arena, Grand Rapids, MI

9 maggio: KeyBank Center, Buffalo, NY

11 maggio: Jiffy Lube Live, Bristow, VA

13 maggio: Madison Square Garden, New York, NY

16 maggio: Bridgestone Arena, Nashville, TN

18 maggio: Ruoff Home Mortage Music Center, Noblesville, IN

21 maggio: Hollywood Casino Amphitheatre, Chicago, IL

23 maggio: Hollywood Casino Amphitheatre St. Louis, Maryland Heights, MO

25 maggio: Citizens Bank Park, Philadelphia, PA

28 maggio: Little Caesars Arena, Detroit, MI

30 maggio: PPG Paints Arena, Pittsburgh, PA

1 giugno: Scotiabank Arena, Toronto, ON

Date di fine estate ed autunnali