Fedez è solito dare comunicazioni importanti ai suoi fan attraverso i social e anche questo volta non si è smentito. Con una stories su Instagram annuncia che non lo vedremo più nei panni di giudice ad XFactor. Dopo cinque anni consecutivi dice addio al programma per dedicare più tempo alla sua famiglia e fa delle previsioni sul suo successore.

Le dichiarazioni di Fedez sui social

La risposta data ad un fan che gli chiedeve delucidazioni non lascia spazio ad alcun dubbio: "No.

Cinque anni consecutivi sono tanti. Sono cambiate tante cose, ed è difficile per me adattarmi. Sento il bisogno di chiudere un cerchio e dedicarmi alla mia famiglia".

La conferma arriva qualche giorno dopo un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, in occasione dell’uscita del suo nuovo album Paranoia Airlines.

Ad un giornalista che gli chiedeva spiegazioni in merito, aveva risposto che il suo discorso durante la finale di XFactor a molti era sembrato un addio, ma le carte erano ancora in gioco. Qualche giorno dopo deve avere cambiato idea, non sappiamo cosa sia successo, ma è sembrato molto deciso.

Fedez: la famiglia prima di tutto

Bisogna dire che sono numerosi gli impegni che vedono protagonista Fedez con gli instore in giro per tutta l’Italia e il tour. Ha bisogno di tempo da dedicare alla sua famiglia, soprattutto al piccolo Leone che ha meno di un anno e a sua moglie Chiara Ferragni, al suo fianco in ogni momento. A tal proposito, di pochi giorni fa, un simpatico errore di Fedez che sui social sbagliava la data dell'anniversario di matrimonio, e la risposta di Chiara, che la prende con filosofia e ancora una volta deliziano i fan con i loro battibecchi mediatici.

Fedez fa previsioni sul suo successore ad XFactor

Riguardo a chi lo sostituirà sulla poltrona di giudice, ha dichiarato che sicuramente sarà un'artista che ha sempre sputato sui talent o che ha criticato i giudici in diverse occasioni. Perché accade questo? "L'underground a volte è incoerenza e moralismo che si sposano con la frustrazione. Sarà l’anno in cui verranno al pettine, insomma”, ha replicato. Il rapper è stato dunque lapidario e irremovibile: non ci resta che aspettare per vedere se avrà ragione oppure no.

Intanto le dichiarazioni dI Fedez hanno scatenato la caccia al nuovo giudice di XFactor, per il momento gli unici “superstiti” dell'ultima edizione sono Lodo Guenzi e Mara Maionchi, ma per loro le trattative sono ancora in atto.