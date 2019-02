Annuncio

Annuncio

Tutti i fan inguaribili dei Led Zeppelin, amanti di rarità e di materiale esclusivo della storica band inglese, potranno esultare: su Youtube infatti è stata recentemente pubblicata una registrazione di un concerto inedito tenuto dagli Zeppelin nel dicembre del 1972 a Glasgow. Un concerto che fu avventuroso, specie per l'ufficio stampa della band, aggredito fuori dal teatro da alcuni bagarini.

L'inedito

Su Youtube è stato diffuso il video contenente la traccia audio dell'intero concerto dei Led Zeppelin alla Green’s Playhouse di Glasgow: il concerto scozzese, tenuto il 3 dicembre del 1972, finora non è mai stato diffuso ed è incluso nel tour invernale britannico che ha visto la band in giro per la Gran Bretagna tra il 1972 e il 1973.

Annuncio

Si tratta del primo concerto degli Zeppelin a Glasgow, che replicarono nella città scozzese anche il giorno seguente, il 4 dicembre. Pochi mesi dopo, nel marzo del 1973 la band avrebbe pubblicato il suo quinto album in studio Houses of the Holy.

Questa la scaletta del concerto

Rock And Roll Over The Hills And Far Away Black Dog Misty Mountain Hop Since I’ve Been Loving You Dancing Days Bron-Y-Aur Stomp The Song Remains The Same The Rain Song Dazed And Confused Stairway To Heaven Whole Lotta Love Immigrant Song Heartbreaker Crowd Noise Mellotron Solo Thank You

Piccole disavventure

Dal sito ufficiale della band inglese sappiamo qualche curiosità in merito allo spettacolo in terra scozzese: si legge infatti che il responsabile dell'ufficio stampa della band BP Fallon venne aggredito a Glasgow la sera del 3 dicembre, dopo aver scoperto che c'erano dei biglietti falsi che venivano venduti all'esterno dai bagarini a prezzo più maggiorato.

Annuncio

I migliori video del giorno

Quella sera vennero segnalate persone che vendevano i tagliandi dello show alla cifra di ben 5 sterline (all'epoca una somma considerevole) a fronte del prezzo ufficiale di 1 sterlina per il concerto dei Led Zeppelin.

Fuori del teatro Fallon si avvicinò presumibilmente ad un bagarino che stava facendo affari. Queste le parole di Fallone: "Anche se volessi esserlo, non sono abbastanza grande per essere aggressivo, ma sono andato da lui e ho detto che avevo capito che c'era stato un certo caos sui biglietti". Il ragazzo e due dei suoi amici saltarono addosso a lui e lo aggredirono, prendendolo a calci e picchiandolo. E il giorno dopo Fallon commentò con queste parole: "Onestamente sono contento di non avere un coltello nella mia schiena".