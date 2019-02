Annuncio

Serata finale per il Festival di Sanremo 2019 e ovviamente cresce l'attesa per conoscere il nome del vincitore, che succederà nell'albo d'oro della manifestazione a Ermal Meta e Fabrizio Moro. I pronostici sono alquanto complicati e le quote dei bookmakers, aggiornate dopo le esibizioni di questi giorni, non fanno altro che confermare la grande incertezza su chi trionferà in questa edizione. D'altronde i ventiquattro cantanti in gara hanno regalato al pubblico delle belle canzoni e delle grandi emozioni, specie nella serata dei duetti.

Ultimo e Irama sempre in pole

Le quote per quanto riguarda i due grandi favoriti per la vittoria finale non sono cambiate rispetto alla vigilia. Sono sempre Ultimo (2.75) e Irama (4.00) i nomi indicati dai bookmakers come probabili vincitori di Sanremo.

E per entrambi sarebbe una grande soddisfazione, visto che parliamo di due cantanti in rampa di lancio verso il grande pubblico, conosciuti ormai non solo dai più giovani ma da tutta Italia. Non dimentichiamoci d'altronde che Ultimo ha già vinto Sanremo nella passata edizione, nella categoria "giovani". Le quote invece degli "inseguitori" si sono abbassate in questi giorni. Parliamo ad esempio di Simone Cristicchi e di Loredana Bertè, oggi bancati circa a 4, che sono oggi indicati anch'essi come grandi favoriti per il successo finale. In particolar modo hanno colpito in questi giorni le esibizioni della Bertè, che è stata molto applaudita dal pubblico in sala (che le ha regalato addirittura una standing ovation) e che anche sui social ha riscosso ampi consensi con la sua "Cosa ti aspetti da me".

Gli altri possibili vincitori di Sanremo

Ci sono però altri nomi caldi per quanto riguarda la vittoria finale o quantomeno per la conquista del podio di questa edizione della kermesse canora sanremese. Quello di Daniele Silvestri (8.50), ad esempio, la cui quota non arriva alla doppia cifra. Sarà lui l'outsider della serata? Vedremo, la sua "Argento vivo" ha raccolto il favore del grande pubblico. Restano pressoché stabili le quote de "Il Volo" (12) e di Arisa (15), attenzione però anche a Enrico Nigiotti e Achille Lauro. Più indietro tutti gli altri. I bookmakers ritengono infine improbabile un successo di Anna Tatangelo, Nino D'Angelo e Livio Corsi, Einar e i Negrita. Ma sarà davvero così? Per saperlo non ci resta che attendere la serata finale, vedremo chi riuscirà a portare a casa questo sessantanovesimo Festival di Sanremo.