Conosciamo meglio Ultimo, sulla sua pagina Instagram le parole che racchiudono lo spirito e l’anima del giovane cantautore romano: ''Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo''.

Niccolò Moriconi, nato il 27 gennaio 1996 a Roma, non finisce più di stupire e di confermarsi come uno dei giovani talenti più amati e apprezzati nel mondo della musica degli ultimi anni. Il ragazzo inizia molto precoce e già all’età di 8 anni muove i primi passi verso la musica, segue infatti un percorso di studi nell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia dove si concentra sullo studio del pianoforte per poi passare alla composizione vera e propria. Il giovane ha talento e lo dimostra fin da subito: a soli 14 anni infatti inizia a scrivere e comporre canzoni.

I suoi esordi live e il grande successo sul web

Spesso viene definito come un cantante rapper, ma nelle sue canzoni troviamo più risvolti pop che hip hop. Nel 2016 partecipa e vince un concorso di musica hip hop organizzato dall’etichetta Honiro, la quale riesce a metterlo sotto contratto e produrre le sue canzoni. Il suo debutto nel mercato discografico inizia il 6 ottobre 2017 con il suo primo album in studio intitolato "Pianeti" con il quale ha raggiunto la seconda posizione della classifica iTunes.

Ma la grande chance arriva nel 2018 con la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 nella sezione giovani proposte. Presenta un brano profondo che conquista tutti fin da subito, la canzone che si intitola "il ballo delle incertezze" (solo sul canale di YouTube ha più di 40 milioni di visualizzazioni) gli fa conquistare il gradino più alto del podio vincendo sia la kermesse che l’importante premio Lunezia per il miglior testo.

Lo stesso giorno, il 9 febbraio 2018, viene pubblicato "Peter Pan", secondo album in studio.

Oltre a ottenere il sold out al suo tour, il talento di Ultimo si aggiudica numerosi premi da cui disco d’oro per l’album "Pianeti" e doppio disco di platino per l’album "Peter Pan".

La partecipazione al Festival di Sanremo 2019 e la probabile vittoria finale

Il nuovo brano s’intitola "I tuoi particolari", dall’album 2019 "Colpa delle favole", si è presentato tra i BIG con la calma di un veterano, anche questa volta, riuscendo a convincere critica e pubblico tutto, dimostrando che il suo talento è una piacevole conferma. Il giorno dopo la prima puntata della 69° edizione del Festival di Sanremo si hanno già i primi verdetti, il nuovo sistema, introdotto quest’anno dal direttore artistico Claudio Baglioni, prevede una classifica divisa in 3 zone, Ultimo si posizione in quella Blu, cosiddétta classifica alta.

Non è la sola ‘’classifica’’ provvisoria a rivelare che in realtà Ultimo è il super favorito alla vittoria finale, infatti, perfino i bookmakers lo vedono come vincitore, e magari con una vittoria bis, ripercorrendo le orme di Francesco Gabbani che qualche anno fa aveva centrato la doppietta. Vedremo se nelle prossime serate ci saranno sorprese!