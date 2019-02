Annuncio

La prima serata del 69° Festival di Sanremo ha espresso la sua classifica parziale, in base ai voti della giuria demoscopica. Si tratta di una giuria composta da un campione statistico di 300 persone, tutti selezionati tra abituali ascoltatori di musica che hanno epresso la loro preferenza da casa tramite un sistema di votazione elettronica. Di fatto non è stata espressa una reale classifica, ma tre zone indicate con altrettanti colori: blu (quella più alta), gialla (metà classifica) e rossa (gli artisti con meno preferenze).

La zona 'blu'

La prima serata della kermesse canora ha visto l'esibizione di tutti i 24 artisti in competizione. Al termine dell'ultima performance sul palco dell'Ariston, è stata visualizzata su un apposito tabellone la classifica stilata in base ai voti della giuria demoscopica.

Ad avere il maggior numero di preferenze sono stati Irama, Il Volo, Daniele Silvestri, Ultimo, Loredana Berté, Francesco Renga, Nek e Simone Cristicchi.

Cantanti in 'giallo'

La zona gialla, come già detto, racchiude gli artisti che possiamo considerare in una sorta di limbo temporaneo, dunque metà classifica. Inclusi in questa fascia troviamo Enrico Nigiotti, i Negrita, Paola Turci, Anna Tatangelo, Patty Pravo e Briga, Arisa, i BoomdaBash e il duo composto da Federica Carta e Shade.

In 'rosso' i meno votati

Restano otto artisti che sono stati posizionati nella fascia rossa. Si tratta di Mahmood, Achille Lauro, Nino D'Angelo e Livio Cori, Einar, Ghemon, Motta, Ex Otago e Zen Circus. Si tratta ovviamente una classifica provvisoria perché determinata soltanto da una delle giurie che sceglieranno il vincitore al termine dell'ultima serata.

Quest'ultimo sarà designato anche dal televoto (sia da fisso che da cellulare), dalla giuria della sala stampa e dalla giuria d'onore.

Una vera classifica parziale solo al termine della terza serata

In base al regolamento, solo al termine della terza serata sarà stilata una vera classifica di tutte le 24 canzoni in gara che sarà il risultato della media di tutte le percentuali di voto ottenute nel corso delle prime tre serate. Il voto della giuria demoscopica incide per il 30 % così come quello della giuria della sala stampa, mentre il restante 40 % è affidato al televoto.

Il programma della seconda serata

Questa sera si esibiranno metà degli artisti in gara, dunque il pubblico avrà modo di ascoltare per la seconda volta 12 canzoni. Per quello che riguarda gli ospiti sarà il turno di Marco Mengoni che canta il suo ultimo brano, 'Hola (I Say)' insieme a Tom Walker. Tornerà inoltre sul palco dell'Ariston anche Riccardo Cocciante. Ci sarà Michelle Hunziker, presentatrice lo scorso anno che farà uno sketch insieme a Claudio Bisio. E, ancora, Pio e Amedeo e gli attori Michele Riondino e Laura Chiatti che presentano 'Un avventura', il loro ultimo film. Verrà inoltre intitolato un premo alla carriera a Pino Daniele.