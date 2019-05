Entusiasmo, gusto dell'ideazione, costruzione e scoperta. Con questo bagaglio di risorse, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Verona e provincia si stanno impegnando per la realizzazione dei cortometraggi che parteciperanno al Festival sul Cinema per la Scuola previsto a Villafranca di Verona dal 28 al 30 maggio.

Insegnanti, esperti di cinema e registi stanno raddoppiando le sintonie della didattica, guidando i ragazzi nell'esplicazione delle sceneggiature, nelle pieghe delle riprese, delle luci, dei suoni che rappresentano linguaggi ed architetture dei racconti audiovisivi in corso d'opera.

Festival veronese Cinema per la Scuola tra poco al via.

L'apprendimento lancia la creatività in un tracciato che include sperimentazione, condivisione, consapevolezza nel dialogo con la realtà attraverso le immagini.

Riservatezza, la keyword delle attività

Docenti e allievi stanno lavorando con la massima riservatezza perché i cortometraggi dovranno essere presentati in anteprima in occasione dell'evento di fine maggio che si terrà a Villafranca al Teatro Alida Ferrarini. Si sa, però, che il Liceo Enrico Medi sta ultimando le riprese nel Giardino Sigurtà, splendido parco naturalistico di circa 60 ettari situato a Valeggio sul Mincio e confinante con il territorio mantovano che nel 2015 ha vinto il secondo premio come parco più bello d'Europa.

In uno scenario incantevole, le sequenze delle scene si avvicendano attraverso il legame del montaggio, la cui supervisione spetta al regista Salvatore Aiello che coordina i filmakers in erba. "Il progetto che stiamo perseguendo - afferma la professoressa Donatella Ceccon - è faticoso ma estremamente gratificante, ed il regista Salvatore Aiello è molto bravo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche nel trasferire ai ragazzi la passione e le informazioni necessarie per lavorare nelle condizioni migliori".

Cortometraggi per il mito e i temi sociali

La classe IV M dell'indirizzo classico del Liceo Medi si è immessa in un percorso molto avvincente, avendo ambientato nel Parco Sigurtà un cortometraggio sull'Antigone di Sofocle presentato lo scorso 11 gennaio nella Notte Nazionale del Liceo Classico. I grandi personaggi del mito escono, dunque, dai testi, e prendono forma attraverso l'elaborazione filmica che permette un ulteriore discioglimento dell'acquisizione delle cognizioni sulla tragedia greca e sui contenuti sofoclei incardinati al contrasto fra legge dello Stato e norma morale non scritta.

Decisiva è stata la direzione artistica di Elena Fecchio e Carlotta Tortella, e l'opera sarà proiettata al Teatro Ferrarini il 30 maggio. Nell'ambito del concorso "Segni, Parole, Immagini per la Legalità" indetto dalla Rete di Cittadinanza Costituzione e Legalità promossa dalla professoressa e assessore all'Istruzione di Villafranca di Verona Anna Lisa Tiberio, gli allievi dell'Istituto Carlo Anti hanno realizzato, invece, un cortometraggio che affronta un tema di grande impatto comunicativo: il bullismo causato dalla diversità.

Il corto pone l'accento su un fenomeno subdolo segnato dalla violenza psicologica ai danni di chi è considerato "fuori dal gruppo". Non sempre il bullismo sfocia in atti di violenza fisica, e spesso l'aggressione si attua con parole e comportamenti tendenti all'isolamento della vittima. "Accanto all'emarginazione dovuta alla disabilità - fa notare la professoressa Martina Palomba - è stato affiancato il prototipo del ragazzo affascinante, attorniato dalle belle ragazze. Si sono volute descrivere situazioni frivole e superficiali, ma anche allarmanti in quanto enfatizzate dai social".

Il programma del Festival dal 28 al 30 maggio

Il Dirigente Scolastico Giuseppe Mario Bonini regge il timone delle iniziative e, insieme alla trepidazione degli studenti, il programma generale del Festival è pronto. Si inizierà il 28 maggio dalle 9:30 alle 12:30 per la proiezione nella Sala Alida Ferrarini del cortometraggio, realizzato e selezionato, delle scuole secondarie di primo grado. Si replicherà il 29 maggio nella stessa sala e negli stessi orari per la proiezione simmetrica del cortometraggio delle scuole secondarie di secondo grado.

Il 30 maggio dalle 9:30 alle 12:30 verrà presentato il film "Camminando nel Cielo" di Angelo Antonucci. Il Galà conclusivo avrà luogo nella sera del 30 maggio dalle 20:45 alle 22:45, con la cerimonia di premiazione del Festival dei Cortometraggi Cinema per la Scuola e del Concorso "Segni, Parole, Immagini per la Legalità".