Questo giovedì 9 maggio, in concomitanza con l’uscita di “Pet Sematary” nelle sale italiane, arriva anche il trailer di un altro atteso film, tratto sempre da un acclamato romanzo di Stephen King.

Si tratta di “It: Capitolo 2”, sequel del film che, uscito nel 2017, ha sbancato i botteghini, segnando il record di incassi per le trasposizioni cinematografiche dei libri del “Re”.

Arrivo del trailer e del film

L’atteso sequel arriverà nelle sale nel prossimo settembre con il terrificante clown Pennywise e la Banda dei Perdenti al completo.

Pennywise, il clown di "It: Capitolo 2"

Da tempo oramai si attendeva l’uscita del primo trailer e in effetti è arrivata nelle scorse ore la conferma che questo giovedì 9 maggio esso sarà disponibile.

L’annuncio non è arrivato dai profili social, ma da alcuni significativi cartelloni pubblicitari comparsi in questi giorni a Times Square, New York City: questi ritraggono palloncini rossi, ormai simbolo del Clown Ballerino, e sono accompagnati dalla scritta “Il trailer arriva giovedì”.

Un modo non convenzionale, ma chiaro, usato dalla Warner Bros che ha scatenato il conto alla rovescia dei fan. Pennywise insomma è pronto a tornare, più terrificante e in forma che mai.

Pubblicità

La storia

Dopo la miniserie televisiva in due puntate del 1990, era uscita nel 2017 la prima parte di un film ispirato al capolavoro di Stephen King. Due anni dopo, proprio in queste settimane, l’attesa è per il secondo capitolo, che peraltro dovrebbe essere quello conclusivo, a meno di sorprese.

In “It: Capitolo 1” abbiamo lasciato i sette amici, la piccola "Banda dei Perdenti" a Derry, dopo aver sconfitto in una prima battaglia il terribile clown.

Ma sanno che non è finita, che Pennywise può tornare, e promettono di riunirsi quando questo succederà per annientarlo del tutto.

Diretto da Andy Musichetti “It: Capitolo 2” si svolge 27 anni dopo gli eventi accaduti nel primo film: i sette amici sono cresciuti e si sono persi di vista, sono adulti ma in fondo gli stessi insicuri protagonisti che abbiamo imparato a conoscere. E Pennywise è tornato, pertanto è il momento di tornare a Derry, Maine, e cercare di sconfiggerlo.

Pubblicità

Jessica Chastain e James McAvoy nei panni di Beverly Marsh e Bill Denbrough guidano i compagni nella lotta contro Bill Skarsgård che impersona l’orribile clown.

Dal genio di Stephen King una storia di terrore e amicizia che rivive sullo schermo, dove rivive il motto dei Tre Moschettieri e ciascuno è costretto ad affrontare le proprie paure. Colpi di scena e palloncini rossi sono compresi.

Riusciranno i "Perdenti" a uccidere il mostro dei loro incubi? Lo scopriremo al momento dell'uscita del film nelle sale, prevista per settembre.