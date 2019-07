La separazione tra En?gma ed il Machete Crew è stata sempre avvolta da una sorta di alone di mistero. I dettagli ed i risvolti umani e professionali che hanno portato al divorzio del 2016, dolorosissimo per molti suppprter del collettivo, soprattutto quelli che seguono i macheteros sin dagli albori, non sono mai stai del tutto rivelati. Sia i membri del collettivo che En?gma – che di Machete era stato uno dei membri fondatori assieme a Salmo, Hell Raton e Deejay Slait – pur lasciandosi andare di tanto in tanto a qualche velata frecciatina, quasi sempre senza fare nomi, hanno mantenuto negli anni un sostanziale riserbo sulla questione.

Hell Raton: 'Ci chiedono di En?gma, ogni tanto ci insultano pure'

Nel pomeriggio di ieri è stata però diffusa un'intervista concessa da Hell Raton ai microfoni del magazine musicale Rockit, durante cui il direttore artistico del fortunatissimo 'Machete Mixtape 4' ha più volte chiamato in causa l'ex socio e amico, queste le sue parole: "Non ho più rapporti con En?gma, non credo che sarei in grado di salire ancora su un palco con lui.

Spesso le persone ci fanno domande su di lui, alcuni ci insultano pure, ma sai perché ? Perché lui dopo essere uscito da Machete ha fatto ben tre album contro di noi. Avremmo potuto controbattere pubblicamente, ma abbiamo preferito confinare il tutto in una dimensione privata. E' stata una scelta che abbiamo fatto per tutelare Machete, per evitare di sporcarne il nome. [..] Un buon manager deve saper gestire la perdita di un artista".

Salmo ed il 'Discorso da rosiconi' sulle playlist di Spotify: 'Quando la volpe non arriva all'uva dice che è colpa dell'algoritmo'

Uno dei rarissimi episodi in cui i dissapori tra En?gma ed il crew che aveva contribuito a fondare e far crescere è parso evidente, quantomeno dal lato Machete, si è verificato nel luglio del 2018, quando Salmo ha deciso di commentare un'intervista concessa dall'ex socio ai microfoni di Hip Hop TV.

In quell'occasione En?gma aveva criticato pubblicamente il meccanismo di creazione delle playlist su Spotify, descrivendolo in buona sostanza come non del tutto meritocratico.

Salmo, in maniera del tutto inaspettata, aveva lasciato un commento, direttamente dal suo profilo pubblico, sotto al post dell'intervista che era stato caricato sulla pagina ufficiale di Hip Hop TV, queste le sue parole: "Quando la volpe non arriva all'uva dice che è colpa dell'algoritmo.

Esistono rapper completamente sconosciuti che saltano fuori dal niente e in poco tempo si prendono i primi posti nelle chart musicali, senza ricevere aiutini o spinte di alcun tipo. Per raggiungere questi obbiettivi serve solo produrre ottima musica, nient'altro. Mi dispiace per Marcello, ma il suo è un discorso da rosiconi".