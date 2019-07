L'ha annunciato il cantante con un post sui suoi social, sarà proprio Marco Mengoni a prestare la sua voce al carattere di Simba nel nuovo live action de Il Re Leone, targato Disney, che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 21 agosto. Oltre al doppiaggio, sarà di Mengoni anche la voce della colonna sonora.

L'annuncio ha spiazzato tutti i suoi fan, anche se alcuni avevano già intuito qualcosa da due foto pubblicate precedentemente sulle Instagram stories di Marco, in cui comparivano un'ombra con la forma di un leone e, nella seconda foto, un'orma di zampa di leone sulla sabbia.

E così Marco Mengoni torna a vestire i panni di doppiatore per la seconda volta dopo aver prestato la sua voce al personaggio di Once-ler in Lorax - Il Guardiano Della Foresta nel 2012.

Il Re Leone con Marco Mengoni

Domenica sera il cantante ha pubblicato sui suoi account social un video in cui suona e canta al pianoforte il brano L'Amore È Nell'Aria Stasera, versione italiana di Can You Feel The Love di Elton John, uno dei brani principali del film, video che termina con una battuta del film doppiata da Mengoni: "Io sono Simba, figlio di Mufasa".

Questo ha subito fatto capire che non avrebbe firmato solo la colonna sonora, ma che avrebbe fatto l'en-plein prestando la sua voce anche per il doppiaggio di Simba versione adulta. Infatti il film è un vero e proprio sequel, e quello che era il cucciolo Simba ora è già adulto, e come principe delle Terre Del Branco cercherà di seguire le orme del padre Mufasa.

Le condivisioni e i commenti dei fan hanno invaso il web, in particolare Twitter dove danno sempre il meglio di sé.

Il Re Leone: il cast

L'uscita ufficiale del remake del Re Leone è prevista nelle sale cinematografiche statunitensi per il 19 luglio, in onore del 25° anniversario dell'uscita del film originale nel 1994. Il film è prodotto da Jon Favreau, Jeffrey Silver e Karen Gilchrist, di Jeff Nathanson è invece la sceneggiatura. Favreau ha rivelato che la tecnologia della cinematografia virtuale che ha usato ne Il Libro Della Giungla sarebbe stata utilizzata in misura maggiore nel caso de Il Re Leone.

Il cast vede nomi come Donald Glover per il ruolo di Simba, James Earl Jones in Mufasa, Billy Eichner e Seth Rogen per interpretare rispettivamente Timon e Pumbaa, John Oliver come Zazu, Alfre Woodard interpreta Sarabi mentre John Kani sarà la voce di Rafiki. Beyoncè è stata scelta per il personaggio di Nala.

Il cast italiano non ha nulla da invidiare, in quanto troviamo Luca Ward in Mufasa, Marco Mengoni come il figlio Simba, Simone Mori in Pumbaa, Simone D'Andrea interpreta Scar e Michele Gammino presterà la sua voce a Rafiki.

L'appuntamento al Cinema in Italia è previsto per il 21 agosto.