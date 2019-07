È uscito venerdì 5 luglio Machete Mixtape 4. Il progetto discografico che, per la quarta volta in 10 anni, racchiude la collaborazione nata tra gli artisti che rappresentano il puro rap italiano. La crew di Machete è capitanata da Salmo, e rappresentata da tanti nomi del panorama hip-hop, tra cui Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker. Negli anni molti artisti emergenti si sono imbattuti in Machete e in Salmo, che nel 2012 fece uscire il primo capitolo di questa serie di album in cui comparivano per la prima volta nomi come Rocco Hunt e Gemitaiz.

Salmo stesso ha scritto in un suo post Instagram: "I machete mixtape sono diventati con il tempo una consacrazione per gli artisti emergenti. Abbiamo visto passare mode, rapper meteore, arrivisti, figli di papà, approfittatori e infami. Negli ultimi anni ci siamo allontanati dalla famiglia ma queste cose possono capitare. È bastato riunirci e fare musica insieme per risentire quella magia che ci ha spinti fino a qui". Nei featuring ci sono tutti: Fabri Fibra, Marracash, Massimo Pericolo, Tedua, Ghali, Izi.

Machete Mixtape 4 con una donna rapper

È la prima volta in un machete mixtape per una donna. Lei è Beba, rapper torinese che ha esordito nel 2018 con il suo brano Groupie, è l'unica voce femminile all'interno di questo progetto. Fa parte del team di 333 Mob, l'etichetta 'sorella' di Machete, insieme a Low Kidd, tha Supreme e Lazza. Proprio con quest'ultimo a maggio è uscito il featuring Male O Bene, con un testo che tratta di debolezze e dell'importanza della comunicazione.

Dopo averla sentita è facile capire perché è stata scelta per questo mixtape, Beba non è scontata nelle sue canzoni, ha tanto da raccontare di sé, senza fare versi e rime contro gli uomini che, oggettivamente, ricoprono una parte dominante in questa scena musicale. Il pezzo di Beba inserito in Machete Mixtape è Io Può con Jack The Smoker e Salmo.

Salmo e il tour estivo

Mister Lebon ha deciso di far uscire il mixtape di Machete a solo otto mesi dal suo album Playlist, ancora tra gli album più venduti e ascoltati, e nel mezzo di un tour che lo sta portando in giro per l'Italia e che proseguirà nonostante l'infortunio al ginocchio che Salmo si è procurato proprio sul palco di un recente concerto.

Queste le date del suo tour estivo: il 9 luglio sarà a Brescia, il 12 luglio a Roma, il 14 luglio a Molfetta, il 20 luglio a Genova, il 26 luglio a Napoli, il 28 luglio a Cattolica, il 3 agosto a Soverato, il 6 agosto a Pescara, il 9 agosto a Santa Cesarea Terme, il 12 agosto a Lignano Sabbiadoro, il 17 agosto ad Arbatax Tortolì, il 30 agosto a Prato, il 6 settembre a Catania, l'8 settembre a Palermo e l'11 settembre a Parma.