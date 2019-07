Prosegue la sua corsa, con incredibili record di presenze, il vita ce n'è - world tour, della star di fama mondiale appartenente alla storia della musica italiana: Eros Ramazzotti.

Il cantante con il suo tour che prosegue da mesi ha registrato il sold out poco dopo l'apertura delle prevendite dei biglietti per la prima delle tre tappe previste per il mese di agosto, dove il cantante si esibirà, attesissimo da milioni di fan, sul palco del Teatro Antico di Taormina.

Il sold out per la data del 3 agosto che vedrà il cantante di fama mondiale Eros Ramazzotti esibirsi sul palco di una delle location più suggestive al mondo, è stato annunciato inaspettatamente per molti fan giusto qualche giorno fa.

Ancora disponibili i biglietti per gli altri due appuntamenti che si svolgeranno nelle date del 4 agosto e del 6 agosto 2019.

Un tour mondiale di successo per Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti, amato in Italia ed all'estero data la sua carriera storica brillante, con questo tour si esibirà nelle arene più prestigiose del mondo. Il suo repertorio, un vero e proprio regalo per i suoi fan, conterà oltre ai grandi successi che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in 35 anni di carriera, le canzoni del nuovo album intitolato Vita ce N'è.

Il Vita ce N'è - World Tour, è stato prodotto da Radiorama ed organizzato nei minimi dettagli da Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim

Grazie al nuovo tour, il cantante Eros Ramazzotti è salito sui palchi più prestigiosi di tutto il mondo, registrando numeri e presenze inaspettate e, come in altre occasioni, un enorme successo.

Per molte tappe soprattutto inerenti al periodo estivo, come ad esempio il concerto di Locarno, il cantante ha registrato dopo qualche minuto dall'apertura delle prevendite il sold-out

Eros Ramazzotti, con il suo tour ha calcato importanti palcoscenici mondiali come Dopo le tappe previste dal tour, dove il cantante ha presenziato sui maggiori palcoscenici di, Austria e Canarie, in questi giorni il Vita ce n’è World Tour è approdato in Alsazia, ed anche qui analogamente è stato subito sold out di prevendite.

Adesso, per il cantante di fama mondiale è giunto il momento di approdare su due palchi prestigiosamente allestiti per l'occasione: il Teatro Antico di Taormina e l’Arena di Verona. Per entrambe le città, Eros Ramazzotti si esibirà con 3 date nella speranza di accontentare i suoi fan. Anche in questo caso, i fan non hanno perso occasione e si sono sfidati a colpi di click per acquistare il più velocemente possibile i biglietti che garantiranno l'accesso al concerto.

Per la date di Taormina del 3 agosto e per quella di Verona del 14 settembre non ci sono più biglietti disponibili.

Eros Ramazzotti proseguirà il suo tour in diverse parti del mondo per poi rientrare in Italia, verso la fine dell'anno 2019, dove calcherà i palchi di Roma e Milano.