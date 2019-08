Il party in spiaggia più atteso dell’estate calabrese, il Jova Beach Party di Roccella Jonica, si è svolto sabato 10 agosto 2019. Il concerto ha attirato persone provenienti da diverse regioni del Sud Italia, tutte pronte a ballare e divertirsi sulle note di uno dei maggiori artisti della musica italiana.

25.000 fan acclamano Jovanotti a Roccella Jonica

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è approdato sulla suggestiva spiaggia di Roccella Jonica colma di fan, tutti in attesa dell’inizio di uno dei concerti più emozionanti e coinvolgenti dell’estate 2019, fortemente voluto dall'artista Jovanotti che sin dal primo pomeriggio di sabato è salito sull'immenso palco costruito all'interno del villaggio e si è esibito con i suoi maggiori successi alternandosi con gli ospiti Ackeejuice Rockers, 47 Soul Palestina, Duo Bucolico e Sangennaro Bar, per poi ritornare sul palco alle 20:30 con la sua scaletta ufficiale.

Dopo la tappa di Praia a Mare, con fierezza e dopo aver superato le varie polemiche fatte sul Jova Beach Party, Lorenzo Cherubini è salito sul palco di Roccella Jonica e sin dalla prima nota ha fatto ballare e divertire i suoi fan. Essi, dopo aver trascorso il pomeriggio all’interno del villaggio istituito ed organizzato proprio per l’evento, e dopo essersi immersi nello splendido mare di Roccella Jonica, hanno assistito al concerto più atteso e più discusso dell’anno, almeno in Calabria.

L’artista, ha riproposto sul palco i suoi storici successi, alternando un Dj set che ha fatto ballare tutti gli ospiti del Jova Beach Party ininterrottamente, sotto uno spettacolare cielo di stelle ed accarezzati dal vento del mare di Roccella Jonica.

Lo stesso Lorenzo Cherubini aveva anticipato sui canali social che la tappa di Roccella Jonica sarebbe stata speciale, sia per via dell’organizzazione impeccabile sia per le sorprese che aveva riservato ed organizzato per i suoi fan, ed infatti così è stato.

I super ospiti del JovaBeachParty di Roccella Jonica

Il cantante, dopo essersi esibito con alcuni dei suoi maggiori successi, brani che hanno segnato la sua carriera tutta in crescita come “L’estate addosso”, “Ti porto via con me” “Ragazzo Fortunato", “Ciao Mamma” e “Nuova Era”, ha annunciato sul palco il primo ospite, inaspettato per il pubblico, ovvero Brunori Sas con cui ha cantato “Ma il cielo è sempre più blu”.

Dopo questa spettacolare esibizione, acclamata dai 25.000 fan presenti, Jovanotti ha proseguito il suo dj set al quale ha alternato vari brani storici, e dopo un lento ballato con la moglie di fronte ai suoi fan, l’artista ha fatto salire sul palco il secondo ospite, anche questo a sorpresa, Toto Cutugno. Il duo Jovanotti e Toto Cutugno ha sorpreso tutto il pubblico presente: accompagnati dalla storica chitarra di Jovanotti, i due artisti hanno cantato il celebre brano “L'italiano”.

Dopo i tanti consigli che l’artista ha regalato ai suoi fan e dopo aver sottolineato quanto si sia sentito fortunato ad aver avuto la possibilità di esibirsi a Roccella Jonica, Jovanotti ha ringraziato con commozione tutti coloro che hanno reso possibile quest’esperienza e tutti i suoi fan giunti da Calabria, Puglia e Sicilia, ed ha promesso di ritornare sul Mediterraneo, un mare che ogni anno “accoglie”.