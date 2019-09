E' finalmente finita l'attesa per i tanti appassionati lettori di tutto il mondo che, da oggi martedì 10 settembre, potranno avidamente lasciarsi trasportare dalle pagine de L'Istituto, il nuovo romanzo di Stephen King. Il celeberrimo scrittore del Maine, uno dei più prolifici sulla scena, torna in libreria con il nuovo lavoro, edito da Sperling & Kupfer e tradotto da Luca Briasco.

La trama

"L'Istituto" ruota attorno al personaggio di Luke Ellis, ragazzo con poteri speciali.

La vita di Luke è sconvolta per sempre quando un gruppo di persone si introduce nella sua abitazione e lo rapisce, uccidendone i genitori. Il protagonista si ritrova in una camera del tutto simile alla sua, dalla quale non potrà più uscire. Luke è infatti rinchiuso nel famigerato Istituto, dove tanti altri giovani prodigi come lui sono imprigionati. Qui farà la conoscenza di Kalisha, Nick, George, Iris e Avery Dixon.

Gli esperimenti perpetrati nella struttura ai danni dei ragazzi sono sempre più crudeli e Luke vede via via sparire i suoi nuovi amici. Non rimane che una sola speranza: evadere dall'Istituto, un'impresa mai riuscita prima d'ora a nessuno dei ragazzi rinchiusi nella struttura.

In questo nuovo romanzo lo scrittore pone al centro un gruppo di ragazzini, proprio come nel suo capolavoro "IT", alle prese con problemi più grandi di loro e costretti a diventare adulti loro malgrado.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Libri

Più che un horror, genere letterario di cui costituisce il più conosciuto rappresentante, Stephen King ci consegna un mix tra thriller e fantascienza. Le 564 pagine che costituiscono il romanzo rappresentano ancora una volta la lotta tra il Bene ed il Male, narrata dal personale punto di vista del "Re" e con il suo consueto stile.

Non solo libri: al cinema è King-mania

L'opera di Stephen King, è risaputo, non viaggia solo sulla carta stampata (o in formato e-book, secondo lo spirito dei tempi) ma ha ormai da tempo conquistato Hollywood.

Lo scorso 5 settembre i cinema di tutto il mondo hanno infatti accolto "IT - Capitolo 2", seconda parte della trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo pubblicato da King nel 1986. Diretto da Andres Muschietti, il film chiude la storia dei "Perdenti" e propone lo scontro finale con la diabolica creatura, tornata nella città di Derry per vendicarsi dei ragazzini, ormai adulti, che lo avevano sconfitto ben 27 anni prima.

Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco per gli appassionati dell'universo kinghiano, il 31 ottobre approderà nei cinema italiani "Doctor Sleep". Il film con protagonista Ewan McGregor è tratto dall'omonimo romanzo, sequel di "Shining". McGregor interpreterà un adulto Danny Torrance, ancora profondamente segnato da quanto successo all'Overlook Hotel molti anni prima. Danny farà la conoscenza di Abra, una ragazzina dotata dei suoi stessi poteri, con la quale combatteranno una pericolosa setta che si nutre dei soggetti dotati della cosiddetta "luccicanza", alla ricerca dell'immortalità.