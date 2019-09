Al via oggi, 23 settembre, il 21° Napoli Film Festival diretto da Mario Violini, che si terrà in diverse location partenopee: Institut Français Napoli, Instituto Cervantes, Goethe-Institut Neapel, Castel dell’Ovo, Cinema delle Palme, Cinema Vittoria. Fino al 1° ottobre, all’ombra del Vesuvio, spazio a tanti eventi per gli amanti del cinema. Oltre 150 le proiezioni, non mancherà un omaggio alla cinematografia tedesca, francese e spagnola.

In programma anche concorsi su lunghi, corti, doc e videoclip, le retrospettive su Xavier Dolan e Silvio Siano, mostre, presentazioni di libri, musica, convegni. Un ricco calendario di eventi, dunque, impreziosito da 30 Incontri ravvicinati con personaggi dello spettacolo nostrani e non: da Valeria Golino e Benoit Jacquot a Toni Servillo e Igort, da Pupi Avati a Gianni Amelio. E proprio ad Avati e Amelio è stato assegnato il premio alla carriera del festival partenopeo.

Gli Incontri ravvicinati: oggi spazio a Benoit Jacquot e Valeria Golino, domani Toni Servillo e Igort

Ad aprire oggi il Napoli Film Festival un incontro con il regista francese Benoit Jacquot, con la partecipazione di Valeria Golino. A condurlo sarà il giornalista e critico cinematografico Antonio Fiore. L’evento si terrà dalle 21:15 all’Institut Français Napoli (Via Francesco Crispi, 86; per motivi di sicurezza, per accedere all’istituto è necessario presentare un documento d'identità).

Jacquot presenterà il suo ultimo film “Dernier Amour” su Giacomo Casanova con Vincent Lindon, Stacy Martin e Valeria Golino. “Dernier Amour” (versione originale con sottotitoli in italiano) verrà proiettato, in anteprima italiana, subito dopo l’incontro (incontro + film: 6€, posto unico).

Domani, invece, sempre all’Institut Français Napoli, dalle 21:15 Tony Servillo si racconterà in un talk con il giornalista Marco Lombardi, prima della proiezione del film “5 è il numero perfetto” diretto da Igort, che ne introdurrà la visione (incontro + film: 6€, posto unico).

Giovedì alle 21 il Cinema Vittoria (via M. Piscicelli, 8/12) ospiterà l’incontro con il regista Pupi Avati, condotto da Marco Lombardi: a seguire la proiezione de Il signor Diavolo di Pupi Avati (posto unico eventi 6€). Sempre giovedì, alle 19 all’Institut Français Napoli, sarà a ingresso libero l’incontro con il regista Gianfranco Pannone, seguito da “Scherza con i fanti” di Gianfranco Pannone con Ambrogio Sparagna (Italia, 2019, 72’): conduce Stefano Amadio.

Venerdì alle 21:15 all’Institut Français Napoli, spazio al talk con Lunetta Savino, condotto da Marco Lombardi. Dopo l’incontro sarà proiettato Rosa di Katja Colja (incontro + film: 6€, posto unico).

Sabato 28 settembre alle 21 sarà il regista Gianni Amelio il protagonista degli Incontri ravvicinati all’Institut Français Napoli: a condurre Marco Lombardi. A seguire, la proiezione di Casa d’altri (Ita, 2017, 16’) di Gianni Amelio.

Poi, spazio a un breve dibattito sul film con il regista e, infine, ecco la proiezione di Passatempo (Ita, 2019, 16’) di Gianni Amelio (incontro + film: 6€, posto unico).

Per il programma completo degli Incontri ravvicinati e degli altri eventi della kermesse, consultare il sito web o la pagina Facebook del Napoli Film Festival.