In occasione dell'iniziativa "Teatro sul Territorio", inserito nell'ambito del Calatafimi-Segesta Festival Dionisiache 2019, andrà in scena nel suggestivo Teatro Antico di Segesta (TP), mercoledì 4 settembre alle 19:45, lo spettacolo intitolato "Pina Volante: Giusi Barraco a muso duro". La messinscena è spirata alla vita di una donna coraggiosa che sfida ogni giorno le difficoltà di una malattia invalidante con forza e determinazione e che sarà essa stessa protagonista della scena la cui regia e drammaturgia sono state curate da Giacomo Bonagiuso.

Dal dramma al sogno

Tutto inizia in Sicilia quando, ancora bambina, Giusi avvisa i primi disturbi alle gambe e le prime difficoltà a deambulare: sintomi che costringono lei e la sua famiglia a viaggiare in cerca di una diagnosi, di un "mostro" contro cui lottare. Il nome del "mostro", Giusi, lo scopre sei anni fa ed è la "Charcot-Marie-Tooth o CMT ", una malattia neurologica sensitivo-motoria che attacca i nervi periferici delle gambe e delle mani e che, purtroppo, non ha ancora una cura.

E da qui la scelta più dura: soccombere alla commiserazione e alla sofferenza o reagire duramente contro quella che ha lei stessa definito "bastarda"? Ha scelto di lottare e lo sceglie tutti i giorni della sua vita: "È una brutta malattia, una bastarda, ma ora so contro chi sto lottando", ha affermato Giusy.

"Ormai ci siamo - ha dichiarato Giusi Barraco, immersa nelle prove, stanca, ma fortissima come sempre - questo spettacolo parla della mia vita, sia prima che dopo la malattia. Sarà un modo per parlare di speranza, di vita attraverso il canto, il ballo e la recitazione eseguiti da un gruppo di sei persone me compresa".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concerti E Music Festival

Sognando Palermo

Segesta è la seconda tappa dello spettacolo, dopo Palazzolo Acreide (SR) e il suo Teatro è un luogo molto caro a Giusy, ma sarebbe per lei un vero sogno poter realizzare lo spettacolo nei teatri, presso le associazioni e nelle scuole di Palerno: "Spero di poter realizzare questo mio sogno che, attualmente, non è possibile fare in quanto comporta notevoli costi e spero potremo avere il sostegno delle istituzioni e di chi vorrà aiutarci".

"Nonostante la fatica e le difficoltà - ha affermato con determinazione Giusy - voglio dare un messaggio di coraggio, forza e vita alle donne, dicendo loro che neanche una carrozzina ci impedisce di essere tali e ai giovani dico di non fare uso di droghe e alcool perché la vita è un dono e nulla ci è dovuto".

Importantissimo, per Giusy, è stato il sostegno della sua famiglia e dei suoi figli: "Non è stato facile accettare la malattia, ma ancor di più, non è stato facile gestire il pregiudizio di chi non comprende che anche con una disabilità si può ed è un diritto vivere una vita normale.

Non è facile raccontare la mia vita e rivivere tutto, ma la disabilità non mi fermerà perché io voglio volare".