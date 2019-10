La cantante Avril Lavigne ha annunciato un nuovo tour mondiale che la vedrà impegnata in tutta Europa nel 2020. Comincerà dal nostro Paese per proseguire con date ad Amsterdam, Parigi, Berlino e Manchester e poi spostarsi fino in Cina, Giappone e nel Sud-Est Asiatico, passando per Shanghai, Tokyo e Bangkok. L'unica data in Italia sarà al Fabrique di Milano il 16 marzo 2020.

Il ritorno dopo la malattia

Avril Lavigne, dopo un periodo di grande successo nella prima decade del nuovo millennio, si era ritirata dalle scene dopo l'album del 2013 per affrontare un periodo segnato da una difficile situazione personale.

Il divorzio con il cantante dei Nickelback, per prima cosa, ma soprattutto la diagnosi della malattia di Lyme, causata da un'infezione batterica che l'ha costretta a curarsi per diversi anni.

La cantante canadese ha descritto la sua esperienza dicendo come si fosse ormai rassegnata all'idea di morire, avvertendo il progressivo spegnimento del suo corpo, sentendosi affogare e soffocare a causa della malattia.

Per fortuna oggi la sua situazione salutare si è ristabilita e la cantante canadese è pronta a ritornare con il tour che porta il nome molto significativo di "Head Above Water" ("testa fuori dall'acqua"), come il titolo del suo ultimo album pubblicato quest'anno.

L'annuncio delle nuove date mondiali è stato fatto da Avril Lavigne dopo le date del suo tour negli Stati Uniti, durante il quale ha dichiarato di essersi divertita molto e di aver finalmente provato di nuovo la gioia di poter cantare di fronte al suo pubblico dopo tanto tempo. Un'attesa durata cinque anni dopo i quali ha potuto finalmente tornare a sentire l'energia dei suoi fan.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concerti E Music Festival

I biglietti in vendita dal 18 Ottobre

I biglietti per l'unica data di Avril Lavigne in Italia al Fabrique di Milano saranno disponibili a partire dalle ore 9.00 di venerdì 18 ottobre su Ticket One, Live Nation, Ticker Master e tutte le altre piattaforme ufficiali autorizzate. Acquistando un biglietto per le date in Europa, una parte del costo (2 €) verrà devoluta alla fondazione di Avril Lavigne. I fondi andranno a sostegno del lavoro della Avril Lavigne Foundation nel supporto e nell'aiuto alle persone con malattia di Lyme, disabilità e altri gravi problemi di salute.

La notizia del ritorno di Avril Lavigne è arrivata proprio nei giorni in cui si parla anche della presunta malattia di Franco Battiato. Sapere che la cantante è riuscita a superare la malattia ed è pronta a ripartire nella ricostruzione della sua carriera musicale, è auspicabile che possa essere di buon auspicio anche per tutti coloro che stanno lottando per ritrovare la propria salute.