Quando manca praticamente una settimana dall'uscita della sua raccolta "Il tempo vola", Fabri Fibra (al secolo Fabrizio Tarducci) compie 43 anni.

Nato a Senigallia, nelle Marche, il 17 ottobre 1976, Fibra è uno degli artisti più discussi e seguiti della scena Rap italiana, nonché uno dei più prolifici, con la pubblicazione di dieci album in studio, un album dal vivo e numerosissimi singoli e collaborazioni con altri artisti italiani.

Gli esordi di Fabri Fibra

Fabri Fibra debutta già negli anni novanta, quando ancora è noto come Fabri Fil e l'hip hop italiano inizia ad affermarsi nel panorama musicale. Il primo lavoro del rapper è con il gruppo Uomini di Mare, formato dallo stesso Fabrizio e dal beatmaker Lato, anch'esso di Senigallia. Il primo album di Fibra, Sindrome di fine millennio, è anche l'unico di questa formazione, in quanto il duo, con l'ingresso di altri artisti, si trasforma nel collettivo Teste Mobili, che registra varie demo e il Dinamite Mixtape.

È nel febbraio del 2002 che Fibra pubblica il suo primo album da solista, Turbe giovanili, prodotto interamente dall'artista salernitano Neffa (solo l'ultima traccia è di Lato). Il disco riscuote un buon successo, ma è con l'album Mr. Simpatia, uscito nel 2004, che avviene la svolta per la carriera del rapper. Nonostante il linguaggio e i contenuti suscitino scalpore tra pubblico e critica, il disco ha un grande successo e porta l'artista marchigiano a firmare un nuovo contratto con la "Universal Music Italia".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concerti E Music Festival Rap

Con la nuova etichetta discografica, Fibra pubblica nel 2006 Tradimento, album che già nella prima settimana vola in vetta alla classifica italiana e che a fine anno viene certificato disco di platino. L'anno dopo, nel 2007, viene prodotto Bugiardo, riedito dopo pochi mesi con la famosa collaborazione con la cantante Gianna Nannini, nel singolo In Italia. Nel 2009 esce Chi vuole essere Fabri Fibra? in una speciale edizione contenente un DVD con riprese in studio e altri momenti della vita del cantante.

L'album conta 10 brani e diviene anch'esso disco d'oro.

Prima dell'uscita del sesto album del rapper, Fibra collabora e appare in diverse occasioni sul canale televisivo MTV. Il 7 settembre 2010 esce Controcultura, subito in cima alle classifiche italiane e certificato disco di platino in soli 5 mesi.

Gli anni recenti

Nel 2013 esce Guerra e pace e anche questa volta l'album, al suo debutto, è subito primo in classifica, mentre nel 2015 è il turno di Squallor.

Dopo pochi mesi esce Squallor Live, contenente l'intero concerto di Fibra al Fabrique di Milano del 17 ottobre 2015. La serata vede protagonisti tantissimi artisti salire sul palco con il rapper di Senigallia, e tra questi ci sono Clementino, Marracash, Gemitaiz e MadMan.

L'ultimo album di Fabri Fibra, Fenomeno, esce nell'aprile 2017, si piazza anch'esso in cima alle classifiche ed ottiene il doppio disco di platino.

Negli ultimi mesi Fibra ha continuato a lavorare alle sue collaborazioni con altri artisti italiani e il 4 ottobre scorso, con un post su Instagram, ha svelato l'uscita di un nuovo lavoro. L'11 ottobre è infatti apparso il singolo Come mai, con Franco126, che farà parte di Il tempo vola (2002-2020), in uscita il 25 ottobre. Sempre in un post su Instagram, il rapper ha esplicitato che il nuovo album sarà una raccolta che ripercorre la sua carriera, ma non mancheranno inediti e rarità.