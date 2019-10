Jamil è noto nella scena Rap italiana per aver dato vita nel corso degli ultimi anni a diversi scontri mediatici ed alcuni veri e propri dissing. In realtà il rapper veronese ha quasi sempre trasformato in musica i suoi dissidi con i colleghi, ma non sempre la controparte ha fatto lo stesso – che gli sono valsi la nomea di "Più odiato della scena".

Non a caso il suo ultimo album, pubblicato nel novembre del 2018, si chiama proprio 'Most Hated', ed in un precedente brano, pubblicato a gennaio 2018, il rapper veronese classe 1991 si era auto proclamato 'Nuovo Inoki', proprio per sottolineare la sua attitudine al dissing sulla falsa riga del celebre collega nato ad Ostia ma divenuto poi un simbolo del rap di Bologna tra la fine degli anni novanta e l'inizio del nuovo millennio.

Jamil e le mancate risposte di Luché e Marracash

Molti fan di Jamil vorrebbero, però, vederlo dividere più spesso beat e microfono con altri artisti di rilievo nella scena rap italiana tant'è che recentemente il rapper è stato interpellato da un supporter, proprio relativamente alla possibilità di collaborazione con Nay, rapper attivo da molti anni che ha però raggiunto un significativo livello di popolarità solo nell'ultimo periodo.

Nel rispondere Jamil ha colto la palla al balzo per parlare di altri due featuring 'mancati', ovvero quelli con Luché e Marracash. Queste le parole di Jamil in risposta alla domanda "Faresti un feat con Nayt?"

"Taggo Nayt, vediamo se risponde. Marracash non mi ha mai risposto, e neanche Luché. Ho parlato con Ghali quando mi ha scritto per un saluto. Lui lo rispetto, ci conosciamo da un po'. Di altri non mi frega. Per il resto non voglio fare feat e non farò feat con nessuno".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Rap

'Io punto alla corona mica ad una medaglia, quindi a questo punto andate a chiamare Marra'

La storia del mancato featuring di Jamil con Marracash non è nuova. Tempo fa aveva infatti occupato uno spazio significativo nelle discussioni mediatiche legate al mondo del rap, dato che la richiesta del King Del Bong era stata diffusa in maniera pubblica.

Jamil aveva infatti citato il King Del Rap nel suo brano 'Da solo', con queste parole: "Io punto alla corona mica ad una medaglia / Quindi a questo punto andate a chiamare Marra" .

Successivamente aveva letteralmente invitato i suoi supporter a commentare i post di Marracash chiedendogli di realizzare questo featuring, queste le parole di Jamil all'epoca dei fatti.

"Durante l'ultimo in store mi avete chiesto in molti qualcosa sulla reazione di Marracash (Jamil si riferisce alla rima in cui cita il collega). Per ora non ha detto niente, magari non l'ha ancora sentita, quindi andate tutti sotto il suo ultimo post e commentatolo taggandomi.

A questo punto faccio un sondaggio: diss o feat ?".