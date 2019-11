Nel mese di dicembre sono in uscita in Italia e in quasi tutte le sale, sette film molto attesi. Sono film che abbracciano tutti i generi della settima musa, dalla commedia all’italiana, al film d’avventura, al film d’azione, al film di animazione e il musical. Come ogni anno, il mese di dicembre ha una offerta davvero interessate per tutti quelli che amano il Cinema.

Ecco i film più attesi per dicembre

Il 5 dicembre esce "L'immortale" di e con Marco D’Amore il noto interprete del successo mondiale di Gomorra: continua la saga del personaggio Ciro reso noto dalla serie televisiva.

Il film è una sorta di flesh back che ripercorre la vita del personaggio fino a vederlo da grande nel clan Savastano. Le prime immagini sono sul corpo di Ciro che sprofonda nelle acque del golfo di Napoli, da questi fotogrammi inizia una veloce carrella at sulla vita di Ciro: i giorni del terremoto, un bambino piccolo che cresce e poi adulto ed invincibile nelle vie dei bassi di Napoli.

Si inizia con "Il primo Natale" di Ficarra e Picone

Il 12 dicembre esce il film “Il primo Natale” di e con Ficarra e Picone: il duo comico palermitano ci propone la sua commedia di Natale.

E’ un viaggio nel tempo, la trama ricorda canovacci già visti. Salvo e Valentino fanno un viaggio di duemila anni in Palestina, nel tempo del re Erode. È un film con sorprese, scambi di ruolo, equivoci, risate ma anche tanti guai per i protagonisti. I due comici utilizzano tutte le corde del loro affiatato duo comico.

Star Wars

Il 18 dicembre esce l’attesissimo episodio della saga di "Star Wars: The Rise of Skywalker" diretto da J.J. Abrams: è il terzo episodio della saga di Guerre stellari.

Il film è lunghissimo, il più lungo della trilogia. Tre ore di colpi di scena. Non si sa molto sulla trama, tutto è avvolto dal solito riserbo della casa di produzione. Qualcuno ritiene che potremmo vedere per l’ultima volta anche Harrison Ford.

Il 19 dicembre escono due attesi film italiani

Il 19 dicembre esce l’ennesima rilettura del ”Pinocchio” di Matteo Garrone con un cast stellare: Roberto Benigni, Gigi Proietti,Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini: è uno dei film italiani più attesi sia per il cast ma anche per vedere l’ennesima rilettura del classico di Carlo Lorenzini in Arte Collodi.

Benigni che aveva interpretato il suo Pinocchio ora veste i panni di Geppetto. Gigi Proietti sarà l’affabulatore Mangiafuoco e poi c’è un interessante coppia Ceccherini e Papaleo nel gatto e la volpe.

Sempre il 19 dicembre esce anche il film "La Dea Fortuna" di Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca: è la storia di una coppia che convive da tempo assieme e come tante coppie hanno perso il senso di perché stanno assieme e non riescono più a capire se si amano davvero.

I due uomini convivono stancamente da anni, il loro rapporto viene inaspettatamente rinnovato ed alimentato quando un alloro amica gli affida i due figli. Tutto ritorna come prima grazie alla dea fortuna che gli fa ritrovare il perduto amore.

Natale al cinema con la famiglia

Il giorno di Natale, il 25 dicembre esce in Italia "Cats" di Tom Hooper: è la riproduzione cinematografica del popolare musical che imperversa da molti decenni in tutti i teatri del mondo.

Il tutto è condito con effetti speciali, un cast stellare ed un corpo di ballo con oltre 300 ballerini, un vero film natalizio per tutta la famiglia.

Sempre il 25 dicembre debutta in Italia un altro capitolo della saga ”Jumanji: The Next Level ″ di Jake Kasdan con Dwayne Johnson e Danny De Vito: il ragazzo protagonista del primo capitolo ha conservato alcuni pezzi del gioco e lo riattiva. All’insaputa di tutti il gioco riparte e tutti vengono risucchiati nel video game. Gli amici dovranno ricorrere il protagonista per salvarlo, ma si imbattono in un nuovo gioco, più difficile e sconosciuto. Le avventure sono entusiasmanti ma come sempre c’è il lieto fine, tutti i ragazzi riusciranno a riemergere dal gioco e torneranno alla vita reale. Una saga che continuerà prima o poi.