Pinocchio é stato da sempre uno dei personaggi che caratterizza l'infanzia e l'adolescenza di tanti ragazzi.

Il celebre 'burattino di legno' si presenta in maniera importante anche al box office. Gli incassi al 4 gennaio lo vedono in terza posizione, con un cifra totale di 12.909.667 euro. Il film é visibile praticamente in tutti i cinema italiani. Matteo Garrone, regista del film, ha parlato della sua creatura e del taglio che ha voluto dare alla storia. Il cast é da definirsi stellare: Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini sono solo alcuni degli importanti interpreti.

Matteo Garrone e il 'suo' Pinocchio

Matteo Garrone racconta a La Repubblica il suo rapporto con Pinocchio e con la fiaba. Il regista dichiara di avere amato il 'burattino di legno' sin da bambino: 'avevo sei anni quando ho iniziato a disegnare Pinocchio'.

Era evidente che prima o poi avrebbe provato a riprodurlo, secondo la sua versione, da un punto di vista cinematografico. Garrone é risalito ai disegni di Enrico Mazzanti e da lì ha deciso di partire. Nella narrazione della pellicola ci sono tanti effetti speciali, tanta magia una miriade di emozioni che si mescolano a sano divertimento.

'Pinocchio? Volevo rispettasse la popolarità della fiaba', queste le parole del regista a chi gli chiedeva cosa lo avesse ispirato.

Per Garrone quella di Pinocchio é una storia in cui tutti possono rispecchiarsi e non risulta identificabile in un tempo specifico, può essere sempre attuale e sempre moderna. Roberto Benigni veste i panni di Geppetto, scelta azzeccatissima per talento e struttura del comico. Il regista si sente emozionato e felice per la risposta di pubblico ricevuta dal suo prodotto: 'che emozione sapere che il film è stato visto da tanti spettatori, grandi e piccoli'.

Il suo 'sforzo' cinematografico, come al solito, divide la critica, molti pensano che il film possa rimanere nella testa dei telespettatori per tanto tempo, altri ritengono che il regista si sia assunto un vero e proprio rischio.

Il cast di Pinocchio

La pellicola è diretta, prodotta e sceneggiata (in coabitazione con Carlo Collodi) da Matteo Garrone.

Gli attori principali sono: Federico Ielapi (Pinocchio); Roberto Benigni (Geppetto); Gigi Proietti (Mangiafuoco); Rocco Papaleo (Il gatto): Massimo Ceccherini (La volpe); Alida Baldari Calabria (La fata turchina da bambina); Alessio Di Domenicantonio (Lucignolo); Maria Pia Timo (Lumaca); Davide Marotta (Grillo parlante); Paolo Graziosi (Mastro Ciliegia); Gianfranco Gallo (Civetta); Massimiliano Gallo (Corvo); Marcello Fonte (Pappagallo); Teco Celio (Gorilla); Enzo Vetrano (Faina); Nino Scardina (Omino di burro).