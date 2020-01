Il decennio appena concluso ha visto il mercato musicale cambiare ed evolversi ad una velocità disarmante. Il concetto stesso della 'vendita dei dischi' ha subito mutamenti a dir poco significativi. Oggi infatti, quando parliamo di 'dischi venduti' stiamo facendo riferimento, nella maggior parte dei casi, a download digitali o ascolti in streaming.

Gli artisti più venduti del decennio: Sfera Ebbasta domina la classifica davanti a J-Ax e Vasco Rossi

Diversi magazine musicali in questo periodo di feste hanno diffuso la lista dei 100 artisti italiani più venduti del decennio, facilmente ottenibile incrociando i dati delle certificazioni FIMI.

Da questa è stato poi possibile estrapolare un'ulteriore classifica, inclusiva soltanto dei 30 rapper che hanno venduto più dischi (la chart comprende sia gli album che i singoli) dal 2010 al 2019.

Sfera Ebbasta, primo nella classifica dei rapper, si piazza al primo posto anche nella graduatoria generale, circostanza questa che sta suscitando diverse polemiche, come testimoniano i commenti presenti sotto al post dedicato oggi alla graduatoria da 'Yahoo Finanza'. Nelle ultime ore il trapper ha condiviso la notizia con i fan tramite alcune Instagram Stories.

A completare il resto del podio J-Ax, secondo, e Vasco Rossi, terzo.

I 30 rapper più venduti dell'ultimo decennio

Nota metodologica: prima di prendere in analisi la classifica è importante precisare come gli artisti – rapper in primis – di nuova generazione siano in un certo senso avvantaggiati rispetto ai colleghi che erano sulla cresta dell'onda all'inizio del decennio, dato che, come specificato sopra, negli ultimi anni il concetto di 'copie vendute' è stato parzialmente sostituito da quello degli ascolti sulle piattaforme di streaming, dove al momento 1.300 stream equivalgono ad un download digitale.

Gli ascolti in streaming conteggiati al fine delle certificazioni FIMI (il disco d'oro e il disco di platino) sono però soltanto quelli realizzati dagli utenti che sono abbonati alle varie piattaforme, non quelli degli account gratuiti.

La cifra riportata è relativa al numero di copie vendute, include sia i singoli che gli album.