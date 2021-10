Venerdì primo ottobre è uscito Flop, nuovo album di Salmo. Il giorno stesso Gallagher, trapper capitolino salito più volte alla ribalta delle cronache - anche e soprattutto per vicende extra musicali - ha pubblicato una serie di Instagram Stories agguerrite nei confronti del rapper sardo classe 1984 e del suo ultimo album.

Gallagher sembrerebbe essersi sentito chiamato direttamente in causa da alcuni versi di Salmo presenti nel brano "Criminale", traccia numero 3 di Flop. Nel testo della canzone, l'uomo simbolo del Machete Crew prende sostanzialmente in giro un determinato stereotipo del trapper contemporaneo, talvolta ricco di famiglia, che inscena nei brani e nei video un personaggio criminale che non corrisponde alla realtà.

Gallagher si sente chiamato in causa da Salmo nel brano Criminale: 'Vieni da una famiglia ricca, falla finita'

All'inizio del pezzo, Salmo parla anche di "Flex Boy", che è effettivamente uno dei soprannomi di Gallagher, ma potrebbe trattarsi di un riferimento generico: i termini flex e flexare sono infatti tra i più inflazionati nel vocabolario trap.

Gallagher ha offeso Salmo in vari modi, prendendolo in giro anche da un punto di vista prettamente fisico, arrivando a consigliargli di comprarsi un paio di tacchi per risultare più alto.

Dopo aver paragonato il sound del brano "Criminale" a quello di Patty Pravo, il trapper romano ha parlato di una presunta incoerenza di Salmo, dato che - secondo lui - sarebbe figlio di una "ricca famiglia sarda".

"Tu vieni da una famiglia sarda ricca - ha esordito l'autore di El Sicariato - avrai avuto più giocattoli tu che quel bambino lì, come si chiama, Richie Rich. Ma la fai finita? Guarda che sei Franklin la tartaruga. Comunque ti ringrazio per la promo, anche se in realtà non me ne frega nulla, perché non ti ho mai ascoltato e mai ti ascolterò".

Gallagher contro Salmo: 'Ormai sei Franklin Tartaruga, lo sei per tutta Italia'

Prima di proseguire il suo discorso, Gallagher ha postato un'immagine del cartone animato Franklin Tartaruga, riferendosi quasi certamente a Salmo. Il trapper ha poi parlato di una ulteriore lampante incoerenza - secondo il suo punto di vista - di Salmo, questa volta da individuare nella critica alla trap.

"Un'altra cosa poi, tu fai tanto il simpatico, ma a me sinceramente non fai ridere, non sei ironico - ha aggiunto Gallagher - Stai facendo un suicidio, perché se io non avessi fatto il trapper avrei fatto il calciatore, guarda che cosce fratellì, o altro, magari proprio il comico. Quindi ti dico che tu ormai sei Franklin Tartaruga, lo sei per tutta Italia, ti sei suicidato.

Poi un'altra cosa, parli di trap, prendi in giro, ma hai il roster pieno di ragazzi che facevano trap (Gallagher si riferisce al roster di Machete, etichetta e crew di Salmo, ndr) come mai questa cosa? [...] Fratello, con me perdi. Sei Franklin Tartaruga, questo lo devi accettare. Ti sei dovuto adeguare a queste new generation perché la tua generazione era palesemente morta, quindi mi dovresti ringraziare, perché io ho cambiato delle generazioni per davvero, e se ti do modo di parlare è perché ho spaccato.

Tutti vogliono flexare, guarda che t-shirt, guarda che roba che faccio (Gallagher mostra la maglietta dedicata all'amico e collega Traffik, attualmente detenuto, ndr). Dai bro, vatti a rimettere la maschera col coso da clown".

Gallagher contro i piani alti del rap italiano: 'Sono una lobby'

Gallagher si è poi rivolto alle nuove generazioni di artisti, ampliando la contestazione a buona parte della Rap industry italiana, arrivando a parlare di lobby: "Tu sei anche uno sfruttatore - ha dichiarato Gallagher - quindi voglio dare un consiglio a tutti gli artisti giovani di oggi: non vi dico di andar contro Salmo, perché tanto questi sono una lobby. Ma fate il vostro percorso da soli, meglio stare soli che essere lo schiavo di Franklin Tartaruga. Comunque Salmo, se vuoi fare un featuring mi devi dare almeno 10mila euro".