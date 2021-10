Si chiamerà "Cambia un uomo" il nuovo singolo di Marco Mengoni, in uscita su tutte le piattaforme streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 29 ottobre. L'annuncio è arrivato direttamente dai profili social dell'artista di Ronciglione, che nei giorni scorsi aveva iniziato a spargere della curiosità tra il suo esercito (come ama chiamare i suoi fan) pubblicando la frase "Dimmi di riprovare ma non di rinunciare" e un paio di sue foto da piccolo con una didascalia che recitava "Ieri. Domani".

Molti fan hanno interpretato questi messaggi come possibile nuova musica in arrivo da parte di Marco Mengoni.

Il cantante, d'altronde, tende a non essere molto attivo sui social se non quando ha qualcosa di importante da annunciare. Ed è così che con una foto e dei brevi video (molto probabilmente tratti dal set del videoclip del brano) ha dato la notizia ai suoi seguaci.

Il ritorno di Marco Mengoni

Sembra sempre più nitido un ritorno discografico di Marco Mengoni. "Cambia un uomo" arriva dopo il singolo "Ma stasera" pubblicato a giugno 2021 e diventato un tormentone della bella stagione appena passata. La canzone ha inoltre ricevuto il disco di platino per le oltre 70 mila copie vendute, nonché il premio Power Hits Estate targato RTL 102.5 dopo aver dominato la classifica radiofonica per nove settimane di seguito.

La premiazione è avvenuta sul palco dell'Arena di Verona il 31 agosto, durante la quale Marco ha ringraziato il suo pubblico che "è il cuore di questo riconoscimento".

Con l'annuncio di un nuovo singolo, a distanza di quattro mesi e un tour negli stadi che lo attende nel 2022 (San Siro il 19 giugno e l'Olimpico il 22 giugno), i fan di Marco Mengoni sperano nell'uscita di un nuovo album di inediti entro la fine di quest'anno o all'inizio del prossimo.

L'ultimo progetto discografico dell'artista è stato "Atlantico", pubblicato nel 2018, certificato triplo disco di platino e contenente successi quali "Hola (I Say)" featuring Tom Walker e "Muhammad Ali".

Questo stesso album gli ha permesso di girare l'Italia in occasione di un lungo tour che si è svolto nei palazzetti dalla primavera all'autunno del 2019, con date estive in luoghi suggestivi in mezzo alla natura.

Nel mentre (il 28 ottobre 2019) è uscito "Atlantico / On Tour", quarto disco dal vivo di Marco formato da due Cd: uno composto dalle versioni live registrate durante i concerti, l'altro dalle tracce dell'album originale più tre inediti, "Duemila volte", "Calci e pugni" (scritta insieme a Gazzelle) e "Il destino davanti".

Il 2019 è stato un periodo d'oro per Marco Mengoni fra tanti sold-out e date moltiplicate (solo al Forum di Assago si è esibito per sette volte). Questi ultimi due anni invece sono stati di grande riflessione, come per molti altri colleghi cantanti che si sono visti costretti a fermare la propria attività pubblica, ma non quella artistica.