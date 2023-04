Il Festival del Cinema Lovers dedicato ai temi LGBQTI+ è stato inaugurato il 18 aprile a Torino e si concluderà domenica 23. Si tratta del festival più antico in Italia dedicato a questi temi ed è diretto da Vladimir Luxuria. Il Festival del cinema Lovers è stato fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai. I film saranno proiettati nelle sale del cinema Massimo di Torino. Madrina del festival è Ambra Angiolini.

Un ricco programma di film

Durante le cinque giornate di kermesse cinematografica, verranno proiettati 60 tra lungometraggi, documentari e cortometraggi provenienti da tutto il mondo.

Il Festival è articolato in tre sezioni: All The Lovers, rivolto ai lungometraggi internazionali, Real Lovers per i documentari e Future Lovers, dove si potranno vedere i cortometraggi di diverse nazioni del mondo.

A dare il via al festival del cinema Lovers il 23 marzo scorso, è stata la serata speciale dedicata all'anteprima del nuovo film di Giuseppe Fiorello, Stranizza d'amuri. Il lungometraggio parla della storia di due ragazzi, Giorgio e Antonio, uccisi a Giarre in provincia di Catania nel 1980. Giuseppe Fiorello era presente in sala insieme a Vladimir Luxuria.

Quest'anno l'evento internazionale del cinema LGBQTI sarà dedicato anche a Maurizio Costanzo, recentemente scomparso: verrà proiettato il film Una giornata particolare, di Ettore Scola, ambientato nel 1938 a Roma, durante il regime fascista.

Ospiti d'onore: Ambra Angiolini, Alex di Giorgio e Rosa Chemical

Saranno tantissimi gli ospiti che interverranno al Lovers Festival: Ambra Angolini come madrina d'onore. La presenza di Kodo Nishimura rende Lovers ancora più internazionale: il monaco buddista di Tokyo è un attivista per i diritti della comunità LGBTQI+ ed ha presenziato con interventi qualificanti alle Nazioni Unite per portare l'attenzione a queste tematiche da parte della stampa di tutto il mondo.

Sabato 22 aprile si esibirà Rosa Chemical, reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Made in Italy. Rosa Chemical è stato modello e art-director per Gucci.

La serata di domenica 23 aprile vedrà la partecipazione di Paola e Chiara e di Alex di Giorgio. Di Giorgio, ha partecipato all'edizione 2022 di Ballando con le Stelle, raccontando con la danza temi come l'emarginazione, l'omosessualità e l'esclusione.

Alex di Giorgio è stato considerato il vincitore morale dell'edizione di Ballando con le Stelle, per aver messo in scena il suo coming out provocato dall'ex compagno, e per aver mandato un messaggio di speranza a tutti coloro che hanno attraversato questo percorso doloroso. Le sue interpretazioni hanno colpito il pubblico e il messaggio di libertà e inclusione è stato accolto da migliaia di persone, che hanno dimostrato affetto e consenso nei suoi confronti.