Il conto alla rovescia è scattato: ancora poche settimane e il 1° luglio 2024, al villa ada festival, nel cuore del parco di Villa Ada, a Roma, si esibirà in concerto The Libertines, band inglese capitanata da Pete Doherty.

Sul palco di Villa Ada tra classici e nuovo album

“Merry Old England”, “Run, Run, Run”, “I have a friend” queste, alcune delle canzoni che il gruppo londinese - formatosi nel 1997 - porterà sul palco del Festival romano. Sarà l’occasione per Peter, Carl, Johnny e Gary di presentare anche il loro nuovo album, dopo nove anni di inattività.

“All quiet on the eastern esplanade”, registrato negli studi francesi dove Pete vive, è in commercio dallo scorso 5 aprile con una buona rotazione sulle principali stazioni radiofoniche. In scaletta per la band inglese anche i classici “Don’t look back into the sun”, “Time for heroes”, “Can’t stand me now” e l’immancabile “Fuck forever”, spesso proposta in chiusura di concerto. Per i curiosi di vedere lo spettacolo di Peter Doherty - in una cornice unica -, e per chi, ancora sprovvisto di biglietto, è possibile acquistare su dice.fm.

L’ultima volta di Peter Doherty a Roma fu nel novembre 2019 al Social Park Rome, questa volta da solista, accompagnato sul palco dalla moglie Katia De Vidas e dai suoi inseparabili cani.

La rinascita umana e professionale di Doherty

La rockstar inglese Pete Doherty si è da anni disintossicato dalle droghe e ha abbandonato la fama del poeta maledetto per vestire panni più bucolici tra le scogliere di Etretat, dove vive. Padre di famiglia, sposato dal 2023 con la regista Vidas, Doherty ha recentemente pubblicato anche un documentario - Stringer in my owb skin - sulla sua rinascita umana e professionale da quando ha lasciato le terre inglese per la Normandia.

Il film autobiografico è visibile su Canal+ e YouTube. Pete Doherty dice, tra l'altro: “Mi sono fatto per sette o otto anni e, come tutti i tossici, a forza di farlo si perdono le vene, si distruggono”.

Oggi Pete sembra davvero aver "messo la testa a posto": trascorre le sue giornate in famiglia e continua a scrivere Musica.

All’età di 44 anni, dopo anni di tentativi fallimentari di disintossicazione, Doherty sembra aver trovato l’equilibrio emotivo e familiare che gli hanno permesso anche di riavvicinarsi ai Libertines, con cui non collaborava da nove anni. L’amicizia con il musicista Carl è nota da tempo ad esperti del settore e non, seppur in diversi momenti del loro percorso artistico, i due abbiano intrapreso percorsi da solisti.

Per i fan italiani dell'indie rock il conto alla rovescia è iniziato: il 1 luglio potranno rivederli assieme sul palco.