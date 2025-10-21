Perché? è la domanda che regge l’intera canzone di Ernia e Madame, ma è anche quella che ci portiamo dentro da sempre. Appena ho ascoltato “Perché?”, ho sentito come se qualcuno stesse mettendo in musica tutto ciò che ci chiediamo ogni giorno: perché il mondo va così, perché facciamo certi errori, perché sembra che niente cambi mai. In tre minuti e mezzo, il brano riesce a trasformare un semplice interrogativo in una riflessione profonda sul nostro tempo e su di noi.

Perché? è la voce di una generazione che non si rassegna

Fin dal primo verso, Ernia spara una serie di domande che arrivano come pugni: “Perché è diventato un valore la slealtà?”, “Perché si investe in guerra e non in sanità?”, “Perché chi studia anni all’università deve chiedersi se basterà?”.

Ogni “perché?” è un colpo di realtà, un modo per mostrare quanto la società sembri ormai capovolta.

C’è rabbia, ma non è una rabbia cieca: è quella di chi guarda il mondo e non si rassegna, di chi si accorge che qualcosa non va e vuole capirlo. In questo, “Perché?” diventa quasi un manifesto generazionale, un modo per dire che fare domande non è debolezza, ma coraggio.

Nel brano, Ernia riesce a mescolare temi collettivi e personali. “Perché ti ci fidanzi se poi la tradisci?”, “Perché viviamo per pentirci?” — sono domande che non parlano solo del mondo esterno, ma di quello dentro di noi. Il suo “perché?” è doppio: rivolto al sistema, ma anche alla nostra coscienza. È qui che il pezzo diventa davvero umano, perché tutti, in fondo, abbiamo un “perché” che ci tormenta.

Poi arriva Madame, e la canzone cambia prospettiva. La sua voce è come una pausa di respiro dopo tanta rabbia. Dove Ernia colpisce, lei riflette: “Vivi solo per dimostrare che vivi?”, “Perché negli attimi infelici tu ti rattristi?”. Il suo “perché?” non accusa, ma invita a guardarsi dentro. Quando canta “Se il mondo non cambia, cambio io”, trasforma il dubbio in rinascita. È la risposta più onesta possibile: se non puoi cambiare il mondo, prova a cambiare te stesso.

Perché? è la domanda che attraversa il nuovo brano di Ernia e Madame, una riflessione lucida e profonda sulla società, sull’amore e su noi stessi

L’equilibrio tra Ernia e Madame è perfetto. Lui rappresenta la lucidità, lei la sensibilità.

Insieme, nel loro “Perché?”, raccontano il conflitto di chi oggi vive tra disillusione e speranza. Il loro dialogo è un incontro tra razionalità e sentimento, due modi diversi ma complementari di cercare la verità.

Musicalmente, “Perché?” accompagna questo viaggio interiore con un ritmo che alterna tensione e calma. Le domande di Ernia sono serrate, come una mente che non trova pace; la voce di Madame apre uno spazio di quiete e luce. È un equilibrio perfetto tra buio e chiarore, proprio come nel verso finale: “Tutti han paura del buio, ma è dentro lui che c’è la luce.”

E forse è proprio qui che si trova il cuore del brano. Il buio rappresenta le nostre paure, i momenti di confusione, ma anche il punto di partenza per la consapevolezza.

In un mondo che corre e che tende a nascondere tutto ciò che fa male, “Perché?” ci invita ad accettare anche le ombre, perché da lì nasce la luce.

L'essenza della canzone e il suo messaggio

“Perché?” non è solo una canzone, ma una riflessione aperta. Non dà risposte e non offre soluzioni, ma ti lascia con la voglia di continuare a chiederti. In questo sta la sua forza. Oggi siamo abituati a pretendere risposte immediate, a semplificare tutto; invece Ernia e Madame ci ricordano che il vero atto di coraggio è non smettere mai di domandare.

Il loro “Perché?” diventa una forma di resistenza, un modo per restare vivi, per non lasciarsi anestetizzare dall’indifferenza. È una canzone che parla di disillusione, ma anche di crescita, di fiducia e di consapevolezza. Alla fine, ti rendi conto che ogni “perché?” non è solo una domanda, ma un passo verso la verità.