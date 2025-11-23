Il Festival di Sanremo è in lutto per la morte di Ornella Vanoni: il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha rimandato di una settimana l'annuncio dei 30 concorrenti big in gara nell'edizione 2026 dopo la notizia della morte della cantante e icona della musica italiana.

Festival di Sanremo, Carlo Conti posticipa la data dell'annuncio dei big

Il direttore artistico di Sanremo 2026 ha deciso di spostare l'annuncio dei nomi dei cantanti scelti per il Festival, che inizialmente era stato fissato per questa domenica 23 novembre 2025. Carlo Conti ha maturato questa scelta in segno di rispetto verso la memoria di Ornella Vanoni, morta in seguito a un arresto cardiocircolatorio all'età di 91 anni.

L'appuntamento dell'annuncio dei 30 concorrenti in gara a a Sanremo 2026 dovrebbe quindi avvenire domenica 30 novembre durante il Tg1 alle ore 13:30.

In un intervento concesso a Vanity Fair Stories Carlo Conti ha così motivato la scelta di procrastinare l'atteso annuncio: "Avevo in mente di andare domani al Tg1 per dire il cast di Sanremo. Mi sembra più rispettoso far slittare l’annuncio alla prossima settimana".

Un Festival all'insegna del ricordo di diversi personaggi

Il prossimo Festival sarà all'insegna anche del ricordo di diversi personaggi del mondo dello spettacolo che sono deceduti nel corso dell'anno 2025. A tal proposito Carlo Conti ha dichiarato: "Quest'anno è un anno particolare perché sarà il primo Festival senza Pippo Baudo, senza il maestro Vessicchio, senza Ornella Vanoni.

Sarà doveroso ricordarli in queste cinque serate".

Riferendosi a Baudo, in particolare, Conti ha fatto sapere che è doveroso dedicargli il Festival di Sanremo 2026: "Sanremo, così come lo conosciamo e lo facciamo, lo ha inventato lui". In riferimento a Vanoni ha aggiunto: "Ornella non ha mai sbagliato, tutto quello che ha fatto lo ha fatto con grande libertà e spontaneità".

Ha inizio il totonomi dei Big di Sanremo 2025

Sale, intanto, l'attesa per il primo annuncio di Sanremo 2026 tra gli utenti nel web. Sui social è partito il totonomi dei possibili concorrenti scelti da Conti per il nuovo Festival della Canzone. Tra i più quotati da parte degli scommettitori, figurano Levante, Arisa, Emma, Madame, Elodie e Patty Pravo, ma anche Alfa, Blanco e Luchè.

Il Festival di Sanremo 2026 avrà inizio martedì 24 febbraio 2026 e si concluderà sabato 28 con la serata finale: questa edizione si svolgerà un paio di settimane in ritardo rispetto agli anni scorsi per non sovrapporsi alle Olimpiadi invernali che si svolgeranno a Milano e Cortina.